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      Сыновья ждут мать дома: трогательная история незаконно пленной Марины Чуйковой

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      Марина Чуйкову уже год и восемь месяцев пытаются освободить из плена боевиков два ее сына. 24 канал продолжает цикл сюжетов о пленниках на Донбассе. Сегодня мы расскажем о гражданской заложнице Марине Чуйковой, которую, без всяких объяснений, взяли в плен боевики "ДНР" на одном из блок постов, когда та возвращалась к больной маме.

      Артур и Савва – два брата, которые почти два года ищут помощи в освобождении своей мамы из плена. Марина Чуйкова до войны работала медиком и подрабатывала продавщицей.

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      В 2014 году ребята выехали из оккупированной Горловки в Харьков. Но мама и больная бабушка остались в оккупации.

      Единственная причина того, что она не уехала – там осталась ее мама, наша бабушка. Мама не могла ее бросить, ведь бабушка болела, у нее онкологическое заболевание, сейчас она, к сожалению, находится в реанимации,
      – сказал сын пленной Савва Чуйков.

      Марина Чуйкова приезжала в Харьков, чтобы увидеть сыновей. Последний раз семья была вместе 17 марта 2018 года. По возвращении мамы в Горловку, братья потеряли связь с ней. Через несколько дней узнали, что ее задержали сотрудники так называемого МГБ ДНР, без всяких объяснений.


      Марина Чуйкова с сыновьями

      Сын пленной Артур отметил, что уверены в невиновности матери. Поэтому, когда появилась информация о том, что ее могла задержать – они не поверили. Всего за месяц братьям стало известно, что их маму удерживают в подвалах на территории бывшего донецкого завода "Изоляция". Без света, кроватей, душа и туалета. Бывший пленник Игорь Козловский, после освобождения так вспоминал свое пребывание в подвалах завода.

      Люди лежат на полу, не имеют никаких связей со своими родными, когда тебя вообще не считают за человека, когда тебя подвергают пыткам и ты после этого учишься ходить,
      – вспомнил религиовед и бывший пленник Козловский.

      Позже Марину Чуйкову перевели в Донецкое СИЗО и предъявили обвинение в шпионаже и сотрудничестве с СБУ. В октябре 2019 года так называемый Донецкий суд вынес страшный приговор – ее посадили на 11 лет. Савва отметил, что очень переживал, потому что по этой статье возможна смертная казнь.


      Марину посадили на 11 лет

      После приговора Марину Чуйкову перевели в колонию в городе Снежное. Бабушка же без присмотра дочери остается в Горловке в критическом состоянии, но внуки забрать ее из оккупированной территории не могут. Братья сетуют, что за все время пребывания матери в плену, они обращались и к властям Украины, и к представителям так называемой ДНР. Но никакого результата не получили. Сейчас же Марину внесли в списки на обмен, и братья надеются, что уже скоро смогут обнять маму.


      Сколько украинцев остались в плену РФ / Инфографика 24 канала

      К слову, 19 ноября под стены Офиса Владимира Зеленского пришли с десяток активистов. Они требуют срочно освободить незаконно заключенную украинку. Артур Чуйков требует от президента взять под личный контроль процесс переговоров об освобождении всех политических и гражданских заложников, находящихся в подвалах и тюрьмах на оккупированных территориях

      Активісти під офісом президента
      Активисты под Офисом Президента

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Пытки Украинцы в плену РФ СБУ СІЗО
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