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      Сини чекають на мати вдома: зворушлива історія незаконно полоненої Марини Чуйкової

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      Марину Чуйкову вже рік і вісім місяців намагаються звільнити з полону бойовиків два її сини. 24 канал продовжує цикл сюжетів про бранців на Донбасі. Сьогодні ми розповімо про цивільну заручницю Марину Чуйкову, яку, без жодних пояснень, взяли у полон бойовики "ДНР" на одному з блок постів, коли та поверталася до хворої мами.

      Артур та Савва – два брати, які майже два роки шукають допомоги у визволенні своєї мами з полону. Марина Чуйкова до війни працювала медиком та підробляла продавчинею.

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      У 2014 році хлопці виїхали з окупованої Горлівки до Харкова. Але мама та хвора бабуся лишилися в окупації.

      Єдина причина того, що вона не виїхала – там залишилася її мама, наша бабуся. Мама не могла її покинути, адже бабуся хворіла, у неї онкологічне захворювання, зараз вона, на жаль, перебуває у реанімації,
      – сказав син полоненої Савва Чуйков.

      Марина Чуйкова приїздила до Харкова, аби побачити синів. Востаннє родина була разом 17 березня 2018 року. Після повернення мами до Горлівки, брати втратили зв'язок з нею. За кілька днів дізналися, що її затримали співробітники так званого МГБ ДНР, без жодних пояснень.


      Марина Чуйкова з синами

      Син полоненої Артур наголосив, що впевнені у невинуватості матері. Тож, коли з'явилася інформація про те, що її могла затримати – вони не повірили. Лише за місяць братам стало відомо, що їх маму утримують у підвалах на території колишнього донецького заводу "Ізоляція". Без світла, ліжок, душу та туалету. Колишній полонений Ігор Козловський, після звільнення так згадував своє перебування у підвалах заводу.

      Люди лежать на підлозі, які не мають ніяких зв'язків зі своїми рідними, коли тебе взагалі не рахують за людину, коли тебе піддають катуванням і ти після цього вчишся ходити,
      – згадав релігієзнавець та колишній полонений Козловський.

      Пізніше Марину Чуйкову перевели до Донецького СІЗО та висунули звинувачення у шпигунстві та співпраці з СБУ. У жовтні 2019 року так званий Донецький суд виніс страшний вирок – її ув'язнили на 11 років. Савва зазначив, що дуже переживав, бо за цією статтею можлива смертна кара. 


      Марину ув'язнили на 11 років

      Після вироку Марину Чуйкову перевели до колонії у місті Сніжне. Бабуся ж без догляду доньки залишається у Горлівці у критичному стані, але онуки забрати її з окупованої території не можуть. Брати нарікають, що за весь час перебування їх матері у полоні, вони зверталися і до влади України, і до представників так званої ДНР. Але жодного результату не отримали. Нині ж Марину внесли до списків на обмін, і брати сподіваються, що вже скоро зможуть обійняти маму.


      Скільки українців залишилися у полоні РФ / Інфографіка 24 каналу

      До слова, 19 листопада під стіни Офісу Володимира Зеленського прийшли з десяток активістів. Вони вимагають терміново звільнити незаконно ув'язнену українку. Артур Чуйков вимагає від президента взяти під особистий контроль процес перемовин про звільнення всіх політичних та цивільних заручників, які перебувають у підвалах та тюрмах на окупованих територіях

      Активісти під офісом президента
      Активісти під Офісом Президента

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Катування СБУ СІЗО Українці в полоні РФ
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