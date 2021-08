О гибели сообщил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. Он подчеркнул, что жестокость "Талибана" продолжается.

К теме Трое афганских спортсменов погибли после взрывов в аэропорту Кабула

"Сегодня (28 августа – 24 канал) они зверски убили певца Фавада Андараби, который просто приносил радость. Он пел о том, что наша прекрасная долина не покорится талибам", – написал Андараби.

В то же время сын убитого сообщил, что музыканта силой вывели из его дома в селе Андараб провинции Баглан. После этого афганского певца расстреляли.

Музыкант был известен исполнением народных песен: видео из твитера Масуда Андараби

Справка. В представительстве "Талибана" заявили, что в Афганистане не будут допускать прослушивания музыки. Причина – в "исламе она запрещена".

Текст публикации бывшего министра внутренних дел Афганистана Масуда Андараби:

Taliban's brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here "our beautiful valley….land of our forefathers…" will not submit to Taliban's brutality.

Ситуация в Афганистане: последние новости