Такую позицию озвучил Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

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Он отметил, что Турция знает, где координировалась атака.

Мы получили сообщение, переданное нам, и мы знаем, что это за сообщение. Мы не принимаем послания с соболезнованиями от американского посольства. Мы никого не предаем, но больше не можем терпеть эти предательства,

– заявил Сулейман Сойлу.

В то же время министр заявил, что это самый большой теракт в Стамбуле за последние 6 лет. По его словам, только за этот год турецкие правоохранители предотвратили 200 терактов.

Ранее на теракт отреагировал Владимир Зеленский. Президент Украины выразил соболезнования пострадавшим, заявив, что боль дружественного турецкого народа – наша боль.

Что известно о теракте в Стамбуле

В турецком Стамбуле 13 ноября раздался мощный взрыв. По данным Министерства юстиции Турции, взрыв произошел сразу, как только одна из женщин пошла, просидев перед этим на скамейке примерно 40 минут. Взрыв мог быть результатом самоподрыва или подрыва с дистанции.

Губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил, что в результате теракта есть раненые и погибшие. По последним данным, количество жертв возросло до шести, а пострадавших – до 53.

Взрыв прогремел примерно в 16:20 по Анкаре. На место происшествия выехали полиция, медицинские службы и пожарные.

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