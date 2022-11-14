Таку позицію озвучив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

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Він наголосив, що Туреччина знає, де координувалася атака.

Ми отримали повідомлення, дане нам, і ми знаємо, що це за повідомлення. Ми не приймаємо послання зі співчуттями від американського посольства. Ми нікого не зраджуємо, але більше не можемо терпіти ці зради,

– заявив Сулейман Сойлу.

Водночас міністр заявив, що це найбільший теракт у Стамбулі за останні 6 років. За його словами, лише за цей рік турецькі правоохоронці запобігли 200 терактам.

Раніше на теракт відреагував Володимир Зеленський. Президент України висловив співчуття постраждалим, заявивши, що біль дружнього турецького народу – наш біль.

Що відомо про теракт у Стамбулі

У турецькому Стамбулі 13 листопада пролунав потужний вибух. За даними Міністерства юстиції Туреччини вибух стався одразу, як тільки одна з жінок почала рух, просидівши перед цим на одній з лавочок приблизно 40 хвилин. Вибух міг бути результат самопідриву, або підриву з дистанції.

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая підтвердив, що внаслідок теракту є поранені та загиблі. За останніми даними, кількість жертв зросла до шести, а постраждалих – до 53.

Вибух прогримів приблизно о 16:20 за Анкарою. На місце події одразу ж виїхали поліція, медичні служби та пожежники.

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