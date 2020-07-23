Теракты, взятие заложников, убийства: действительно ли в Украине выросла преступность?
Нельзя судить по новостям в СМИ о всплеске это едва ли не всплеск преступности.
Для того, щоб це стверджувати потрібно ознайомитись з динамікою зареєстрованих злочинів хоча б за декілька останніх років.
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І якщо буде виявлений сплеск, а не прогнозоване коливання, тоді треба ще встановити причини цього сплеску. Іноді причиною бувають зміни у законодавстві або зміни у системі обліку та реєстрації злочинів, а не в тому, що їх більше чи менше стали вчиняти.
Хліба і видовищ
Річ у тому, що поява інформації про злочин у ЗМІ має свою специфіку і не відображає реальну картину злочинності. Наприклад, суспільство більше обговорює і переглядає історії про зґвалтування дівчинки і жінки, ніж хлопчика і чоловіка. І якщо проаналізувати інформацію в ЗМІ, то може здатись, що хлопчики і чоловіки стають жертвами цього злочину дуже дуже рідко, але в реальності це не так.
А іноді з пересічного злочину роблять резонансний чималими зусиллями зацікавлених осіб. І, повірте, з будь-якого злочинця у разі грамотної побудови інформаційної кампанії можна зробити жертву і навпаки.
Тож, якщо в короткий період у ЗМІ з'явилась інформація про декілька терактів, взяття заручників, ДТП, вбивств чи крадіжок, то це говорить лише про одне – що за короткий період у ЗМІ з'явилась інформація про декілька злочинів.…
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Інші висновки можуть робити лише фахівці після аналізу даних.