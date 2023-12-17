Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты отметили, что в селе живут около 200 человек, а эвакуацию для населенного пункта не объявляли, передает 24 Канал.

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В Белгородской области слышали стрельбу

Российские пропагандисты отметили, что стрелковые бои в Белгородской области якобы начались в 11 часов по местному времени. По словам оккупантов, туда якобы проникни диверсионно-разведывательные группы.

Впоследствии губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что в результате боевых действий в нескольких селах рядом с Теребреным повреждены линии электропередач. Несмотря на это, россиянин подчеркнул, что все профильные комитеты якобы держат ситуацию под собственным контролем.

Очевидцы также отмечали, что бой продолжался между селами Илек-Пеньковкой и Теребреным. По их словам, выстрелы также были слышны в селах Илек-Пеньковка и Высокое.

Пропагандисты также заявили, что диверсионно-разведывательная группа в Белгородской области якобы состояла из десяти человек. Россияне также говорили, что для отражения атаки были привлечены вертолеты, а также перекрыта сама территория Теребреного.

В сети также появились кадры якобы из Теребреного. На видео действительно можно услышать звуки выстрелов, однако действительно ли они были сняты с места происшествия – неизвестно.

В сети распространяются кадры со стрельбой в Белгородской области: смотрите видео

Кроме того, губернатор Гладков отметил, что пострадавших среди мирных жителей якобы нет. В то же время он сказал, что якобы поврежден один частный жилой дом и беседка.

Следует отметить, что россияне в пропагандистском духе "обвинили в этой стрельбе украинскую сторону". Однако, как рассказали в комментарии 24 Каналу осведомленные с ситуацией в Белгородской области источники, эти действия являются следствием успешной операции представителей легиона "Свобода России".

В Белгородской области не бывает спокойно