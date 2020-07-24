Не успело общество оправиться от захвата заложников в Луцке, как через день произошло подобное преступление в Полтаве. Мы пытались разобраться, есть ли связь между двумя террористами и вспомнили самые громкие теракты в Украине.

Чем похожи преступления

На Волыни террорист по имени Максим Кривош (Плохой – 24) 12 часов держал заложников в автобусе, а в Полтаве мужчина во время его задержания захватил в заложники полицейского.

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Цель у преступников была разная и они не знают друг друга, однако между этими событиями может быть связь. Об этом в комментарии для сайта 24 канала рассказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

Роман Скрипник, захвативший в Полтаве полицейского, конечно слышал о событиях в Луцке. Все украинские СМИ активно освещали эту тему. Он вполне мог вдохновиться поступком своего луцкого "коллеги" и просто повторил модель его поведения.

Луцкий террорист показал пример как можно действовать, если ты с чем-то не согласен. Это как у детей – они проявляют агрессию, которую увидели по телевидению,

– сказал Богдан Петренко.

Эксперт подчеркнул, что Роману Скрипнику скорее всего не будут предъявлять статью за терроризм. Его действия следует квалифицировать по 147 статье Уголовного кодекса – захват заложников.



Богдан Петренко / Фото из его страницы в Facebook

В широком смысле террористы это те, кто используют или угрожают применить насилие для достижения политической, религиозной или идеологической цели.

Цель Скрипника никак не подходит под это определение – он требовал, чтобы его не посадили в тюрьму, что довольно абсурдно, поскольку как раз захват заложников предусматривает срок.

"А вот Максима Плохого можно назвать первым идейным террористом в современной украинской истории", – подчеркнул Богдан Петренко.

Случай в Луцке не имеет аналогов в Украине. Это первый захват заложников – теракт, совершенный фанатиком по идейным соображениям. Это новое для нашей страны, и я боюсь, что это явление создало прецедент,

– акцентировал эксперт.

Богдан Петренко считает, что так же как Скрипник мог вдохновиться луцким террористом, Максим Плохой мог "одухотворитися" другими терактами в Украине и мире. Это называется "эффектом домино".

Об "эффекте домино"

Ярким примером "эффекта домино" в Украине было минирование моста Метро в Киеве. В июне 2020 года мужчина пригрозил, что его взорвет. Он не выдвигал никаких требований и впоследствии выяснилось, что в пакете вместо взрывного устройства был баллон с землей. "Минера" задержали с помощью служебной собаки, которая выдернула шнур и отвлекла террориста. Свой поступок он объяснил тем, что у него в жизни сложились трудные обстоятельства и так он хотел привлечь внимание общества к его проблемам.



"Минер" моста Метро в Киеве / Фото из Facebook Евгения Терехова

А в сентябре 2019 года на этом же мосту произошел аналогичный случай. Мужчина, которого зовут Алексей Белько угрожал его взорвать. Как выяснилось, никакой взрывчатки у него не было и в конце концов "подрывник" оказался в психбольнице.

Он также объяснил свое преступление тем, что у него наступила "черная полоса" в жизни. Белько не мог найти работу и жил в автомобиле.

Алексей вернулся с фронта, где находился с 2014 года. В мирной жизни ему не повезло и государство ничем не помогло.

Конечно такая история вызвала разные эмоции у людей – одни его осуждают, другие жалеют и обвиняют власть в том, что ветеран войны сошел с ума.

В конце концов стоит осуждать не человека, а его конкретный поступок. Ведь люди многогранны а то, что кто-то воевал на фронте, не дает права этому человеку заниматься незаконными действиями. Война это не индульгенция.

Но таким террористам как Белько формируют через СМИ положительный образ. Подобная героизация или романтизация террористов и создает "эффект домино".

В терроризме нет ничего романтического

Журналисты всегда много уделяют внимания терактам. Эти события шокируют, они интересны читателям (зрителям) и игнорировать их нельзя. С другой стороны, для террориста внимание прессы – самая главная цель.

Террориста-фанатика интересуют не его жертвы, а эффект от его действий в СМИ. Распространение своих взглядов, какими бы они не были, но такой человек считает их правильными,

– отметил Богдан Петренко.

Вспомним, как Максим Плохой требовал внимания от прессы. Он, в частности, заставлял родных его заложников звонить журналистам, чтобы они распространяли его требования и информацию о самом террористе.

Луцкому террористу в определенной степени удалось получить хайп. Он таки донес свой месседж миру. Конечно его взгляды нельзя назвать глубокими и системными, но Плохой так не считает.



Задержание Максима Кривоша (Плохого) / Коллаж 24 канала

Поэтому СМИ необходимо осторожно освещать события, связанные с терактами, чтобы не героизировать преступников, объясняет Богдан Петренко.

"Нельзя рассказывать о деталях антитеррористических операций, поскольку злоумышленники будут знать, как следующий раз им действовать. Также важно подчеркивать, что главная составляющая имиджа террориста это то, что он преступник. Это эгоист, а не герой", – подчеркнул эксперт.

Причины агрессии

В Украине в целом растет уровень агрессии. Это происходит из-за того, что наше государство уже шестой год воюет, также у людей накапливается негатив из-за экономического кризиса и карантина. И если человек, который не переходил черту закона, может выливать свою агрессию в бытовых конфликтах – дома, в транспорте и т.п, то уже опытные преступники могут совершать новые преступления, включая теракты, и таким образом выплескивать свое недовольство, объясняет Богдан Петренко.

Еще градус в обществе поднимают политики, которые готовы ради мандатов разрывать страну на части. Поэтому приближение выборов также может быть фактором, который влияет на эмоциональное состояние людей.

Терроризм в Украине

Первым террористом в независимой Украине считается Сергей Иванченко, который бросил гранату в толпу во время митинга Натальи Витренко, баллотировавшейся в президенты Украины. Это произошло в Кривом Роге в 1999 году. От взрыва пострадали 47 человек, в том числе и сама Витренко.

После этого случая в 2001 году в Украине ввели уголовную ответственность за теракт. Вспомним громкие преступления, которые произошли в нашей стране и были квалифицированы по этой статье.

Взрывы в винницких маршрутках

В мае 2003 года в трех винницких маршрутках прогремели взрывы. В последний раз бомбу злоумышленник пронес в полиэтиленовом пакете и затем оставил в салоне под сиденьем.

В результате взрывов ожоги различной степени тяжести и многочисленные рваные раны тела получили двадцать два человека, двое из которых умерли.



Микроавтобус после теракта в Виннице / Фото Vежа

После второго и третьего терактов в местную прессу поступили анонимные письма, автор которых взял на себя ответственность за взрывы, он угрожал новыми и требовал большую сумму денег. Так или иначе, ни заказчиков, ни исполнителей терактов не нашли. Мужчин, которых задержали, отпустили из-за недостатка доказательств. Выдвигали версии, что причина взрывов – "разборки" между маршрутчиками.

Взрывы в Макеевке

А в 2011 году в Макеевке начали раздаваться взрывы. Один – возле торгового цента, другой – у входа в госпредприятие "Макеевуголь". В результате инцидента никто не пострадал, однако зданиям был нанесен значительный материальный ущерб. На месте происшествия нашли записку, в которой подрывники требовали 4,2 млн евро, угрожая продолжить терроризировать город, если их требования не выполнят.

Террористы были задержаны и приговорены к 15 и 8 годам лишения свободы.

Взрывы в Днепре

В 2012 году в Днепре произошло четыре взрыва с интервалом в 15 минут на трамвайных остановках в центре города. Взрывчатка была заложена в урны. В результате ранения получил 31 человек, из которых 10 детей.



После теракта в Днепре / Фото: AFP

Целью взрывов было запугать всех и потом получить деньги. Требовали 4,5 млн долларов за то, чтобы терактов больше не было. После взрывов в сети появились анонимные письма, в которых бандиты угрожали терактами по всей Украине. Преступная группа была арестована. Примечательно, что среди террористов был один преподаватель университета.

Теракт во время Марша единства в Харькове

В 2015 году в Харькове во время проукраинской акции – шествия против агрессии России, прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 4 человека, среди них 1 правоохранитель и 1 несовершеннолетний, еще 9 получили ранения. Теракт совершили сторонники "русского мира", которые были задержаны и осуждены к пожизненному лишению свободы.

Эпилог

Если не считать, что в Украине уже шестой год продолжается антитеррористическая операция, в нашей стране довольно редко происходят теракты. В 2019 году Украина занимала 24 место в мире в рейтинге терроризма, который определяет международный Институт экономики и мира. В прошлом году от рук террористов в Украине погибли 10 человек, а самих фактов терроризма было выявлено – 28. Первое место в этом антирейтинге занимает Афганистан – 1 443 теракта и более 7 тысяч жертв только за один год.