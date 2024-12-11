Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире 24 Канала, что это единственный эффективный инструмент, чтобы существенно уменьшить способность Владимира Путина финансировать ВПК. Россия, вероятно, обратится к Китаю за помощью, но Китай не будет ничего "дарить", вместо этого может предложить только открытие кредитной линии.

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Сегодня Китай вынужден прибегнуть к непопулярным шагам смягчения монетарной политики. Он снова пересматривает политику по увеличению потребления нефти, на фоне того, что события в Сирии существенно встряхнули нефтяной рынок, и цены на нефть начали снижаться. Это указывает на то, что Китай не будет предоставлять России помощь без выгоды для себя, он потребует что-то взамен,

– объяснил Валерий Клочок.

Что приведет Россию к еще большим затратам

В Институте изучения войны подтверждают, что российская экономика фактически находится на грани из-за военных расходов и коррупции. Аналитики ссылаются, в частности, на заявление генерального прокурора России Игоря Краснова, который сообщил, что в 2024 году количество коррупционных преступлений, в частности взяточничества, выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом.

За коррупционные правонарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 30 тысяч чиновников. Аналитики добавляют, что сочетание санкций, коррупции, дефицита рабочей силы, а также неэффективности оборонной промышленности приведет к еще большим затратам для России и может серьезно подорвать ее оборонный сектор.

Сколько денег осталось у Путина

"В России есть Фонд национального благосостояния, и он существенно "похудел" – аж на треть. Если исключить золотовалютные запасы, то активов осталось примерно на 38 миллиардов долларов. Перед началом большой войны было более 140 миллиардов. Сейчас он опустился до уровня 2008 года, когда этот фонд только формировался", – отметил Клочок.

Он также отметил, что расходы российского федерального бюджета на войну исчисляются триллионами рублей. Российские оппозиционеры отмечают, что эти средства, которые тратятся на войну, могли бы пойти на больницы, школы и образование.

Нам важно понимать, сколько денег у Путина еще осталось для финансирования войны. Они у него пока есть, и будут, пока Запад не введет эффективных санкций, касающихся поставок энергоресурсов на рынки. Я пока не вижу перспектив принятия таких санкций, но появляется надежда на Трампа,

– добавил Валерий Клочок.

Экономическое оружие Трампа

Эксперт предполагает, что к середине 2025 года может заработать полноценный экспорт американской нефти и газа. "Это действительно создаст для Путина и его команды серьезные вызовы, на которые они не смогут найти ответов", – подчеркнул он.

Россия будет стремиться развивать отношения с Индией, но на Индию мир имеет серьезные рычаги влияния. Относительно Китая ситуация выглядит более сложной. Также важным фактором остается ситуация на Ближнем Востоке, которая будет влиять на развитие событий.