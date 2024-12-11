Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в ефірі 24 Каналу, що це єдиний ефективний інструмент, щоб суттєво зменшити здатність Владіміра Путіна фінансувати ВПК. Росія, ймовірно, звернеться до Китаю за допомогою, але Китай не буде нічого "дарувати", натомість може запропонувати лише відкриття кредитної лінії.

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Сьогодні Китай змушений вдатися до непопулярних кроків пом’якшення монетарної політики. Він знову переглядає політику щодо збільшення споживання нафти, на тлі того, що події в Сирії суттєво струсонули нафтовий ринок, і ціни на нафту почали знижуватися. Це вказує на те, що Китай не буде надавати Росії допомогу без вигоди для себе, він вимагатиме щось натомість,

– пояснив Валерій Клочок.

Що приведе Росію до ще більших витрат

В Інституті вивчення війни підтверджують, що російська економіка фактично перебуває на межі через військові витрати та корупцію. Аналітики посилаються, зокрема, на заяву генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, який повідомив, що у 2024 році кількість корупційних злочинів, зокрема хабарництва, зросла на 30% у порівнянні з попереднім роком.

За корупційні правопорушення до дисциплінарної відповідальності притягнуто 30 тисяч чиновників. Аналітики додають, що поєднання санкцій, корупції, дефіциту робочої сили, а також неефективності оборонної промисловості призведе до ще більших витрат для Росії й може серйозно підірвати її оборонний сектор.

Скільки грошей залишилось у Путіна

"У Росії є Фонд національного добробуту, і він суттєво "схуд" – аж на третину. Якщо виключити золотовалютні запаси, то активів залишилося приблизно на 38 мільярдів доларів. Перед початком великої війни було понад 140 мільярдів. Нині він опустився до рівня 2008 року, коли цей фонд лише формувався", – зазначив Клочок.

Він також зауважив, що витрати російського федерального бюджету на війну обчислюються трильйонами рублів. Російські опозиціонери наголошують, що ці кошти, які витрачаються на війну, могли б піти на лікарні, школи та освіту.

Нам важливо розуміти, скільки грошей у Путіна ще залишилося для фінансування війни. Вони в нього поки що є, і будуть, доки Захід не запровадить ефективних санкцій, які стосуються постачання енергоресурсів на ринки. Я поки що не бачу перспектив ухвалення таких санкцій, але з’являється надія на Трампа,

– додав Валерій Клочок.

Економічна зброя Трампа

Експерт припускає, що до середини 2025 року може запрацювати повноцінний експорт американської нафти й газу. "Це справді створить для Путіна та його команди серйозні виклики, на які вони не зможуть знайти відповідей", – підкреслив він.

Росія прагнутиме розвивати відносини з Індією, але на Індію світ має серйозні важелі впливу. Щодо Китаю ситуація виглядає складнішою. Також важливим фактором залишається ситуація на Близькому Сході, яка впливатиме на розвиток подій.