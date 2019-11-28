Трагедия "Гинденбурга":почему во время полета загорелся дирижабль

Он стал самым большим за всю историю пассажирским дирижаблем. Производство этого вида транспорта обещало прорыв в развитии сферы воздушной перевозки и военной практике. Правление Германии возлагало большие надежды на дальнейшее развитие подобных судов, а новость о невероятном транспорте быстро разошлась по всему миру.

Что известно о дирижабле

Это был молниеносный успех немецкой технологии, который с такой же скоростью превратился в одну из крупнейших трагедий 20 века. Катастрофа дирижабля "Гинденбург".

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Величественное воздушное судно закончили строить на фабрике Фердинанда фон Цеппелина в марте 1936 года. Именно Цеппелин был инициатором разработки таких кораблей, через некоторое время даже его фамилия стала синонимом их названия.

Дирижабль был гигантским, – многие из инженеров, которые работали над его созданием, не верили, что он сможет взлететь. Корабль назвали в честь Пауля фон Гинденбурга, тогдашнего президента, который вскоре передал эстафету правления Гитлеру.



Пауль фон Гинденбург с Гитлером

Судно было оснащено четырьмя сверхмощными дизельными двигателями "Даймлер" и газовыми баллонами объемом 190 тысяч кубических метров. Сам дирижабль был длиной 245 метров и шириной 41 метр. Мир еще не видел воздушного транспорта таких размеров.

Кроме этого, дирижабль поражал своей комфортностью. Для пассажиров предлагали отдельные двухместные каюты с кроватью и душевой кабиной. В корпусе был расположен ресторан с кухней и зал со специальным, изготовленным из алюминия, роялем. Купол цеппелина был обустроен просторными балконами с большими панорамными окнами.



Как дирижабль был обустроен для пассажиров

Единственным, но строгим ограничением для желающих путешествовать таким образом, был запрет курения на борту. Такое предохранительное средство было обусловлено спецификой горючего. В случае его утечки малейшая искра могла вызвать взрыв.

Все, кто ступал на борт, были обязаны сдать спички, зажигалки и даже фонарики. Члены команды надевали антистатическую верхнюю одежду и носили обувь на изолированной подошве. Однако, даже такие меры безопасности не предотвратили будущей трагедии.

Как произошла катастрофа

В течение следующего года дирижабль совершил 37 рейсов в США и Бразилию через Атлантический океан. Цеппелин мог развивать скорость до 150 км/час и преодолевать расстояние в 15 тысяч километров. Сам перелет Атлантики занял 43 часа, поэтому не удивительно, что разработчики уделили такое внимание удобствам на корабле.

3 мая 1937 года дирижабль открывал новый сезон путешествий. Билеты на цеппелин приобрели 36 пассажиров. 6 мая, через 77 часов после вылета, "Гринденбург" добрался до Манхэттена. Для развлечения пассажиров и не менее заинтересованных жителей США капитан подвел корабль вплотную к смотровой площадке Empire State Building. Оттуда за дирижаблем с восторгом наблюдали репортеры, туристы и местные.



Перелет в США

Покружив над городом вдоволь, цеппелин взял курс на базу Лейкхерст, где должна состояться посадка. Однако именно в это время над полем бушевала гроза, и капитан повел судно в направлении Атлантик-Сити. Некоторое время дирижабль с пассажирами кружил в этом районе, пока наконец не получил разрешение на посадку.

В 19:19 часов цеппелин снизил высоту до 60 метров, в следующую минуту с его носа сбросили причальные канаты. В этот же миг возле четвертого газового отсека вспыхнул яркий свет и к небу поднялся огненный столб. Огонь с невероятной скоростью начал двигаться к носу корабля, с легкостью сжигая обшивку дирижабля.



Возгорание "Гинденбурга"

С земли трагедию снимали и комментировали озадаченные журналисты, на место начали прибывать спасатели. Напуганные пассажиры выпрыгивали через панорамные окна, которые еще несколько минут до этого служили для них смотровой площадкой. Капитан корабля вместе с командой прилагали все усилия, чтобы увеличить шансы на спасение людей.



Команда "Гинденбурга"

Через некоторое время окутанный пламенем "Гинденбург" опустился на землю. Из 97 человек, находившихся на борту, погибли 35. Часть команды во главе с капитаном оказалась под охваченными огнем частями судна. Среди других во время катастрофы погиб глава компании "Цеппелин", которая и выпустила дирижабль, Эрнст Леманн. Капитана удалось спасти, его тело осталось навсегда изуродованное рубцами от многочисленных ожогов.

Расследованием аварии немедленно занялись правительства США и Германии. Все были уверены, что катастрофа произошла из-за утечки водорода. Резервуары с газом мог пробить провод, который оторвался от каркаса. Таким образом, водород с воздухом образовали взрывоопасную смесь, которая могла вспыхнуть из-за разряда, возникшего в воздухе в результате грозы. В этой версии следователей настораживало лишь то, что никто из пассажиров и членов экипажа не чувствовал характерного запаха специальной добавки к газу.



Что осталось от дирижабля

Этот факт порождал сомнения среди населения, поэтому вскоре в Германии распространилась версия о поджоге дирижабля американцами. На это якобы намекал даже министр авиации Третьего Рейха Герман Геринг. В любом случае, произошедшая трагедия надолго остановила развитие пассажирских цеппелинов и подорвала репутацию водорода в технике.

Другие версии, которые придумывало немецкое правление, также содержали намеки на заговоры и диверсии. Менялись лишь действующие лица – от коммунистов до внутренних шпионов.

Спустя 60 лет после катастрофы до истины докопался доктор Аддисон Бэйн, работавший в НАСА. Проанализировав видеозаписи и свидетельства, он заявил, что материал, а именно – сурик и целлюлоза, из которого была сделана обшивка дирижабля, сам по себе огнеопасен. Кроме того, обшивка не проводила тока, что привело к накоплению статического разряда, который и мог вызвать вспышку.

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После детального исследования документов, связанных с катастрофой, были обнаружены записи одного из инженеров компании "Цеппелин", который пришел к похожему с доктором выводу. Вероятно, правительство Третьего Рейха стремилось скрыть истинную причину катастрофы, чтобы уберечь таким образом репутацию государства. Какая бы из версий не была правдивой – сегодня падение "Гинденбурга" называют одной из крупнейших аварий 20 века и сравнивают с катастрофой "Титаника".