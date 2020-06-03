С 18 марта правительство ввело ограничения работы общественного транспорта. Это было шагом на защиту общества от пандемии COVID-19 в Украине.

Приостановка работы общественного транспорта на период карантина создала существенные неудобства для граждан и перевозчиков. Но если для первых эти неудобства заключались в сложности перемещаться, то для других – еще и в значительных финансовых потерях.

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Согласно официальной статистике Госкомстата за 2019 год, услугами пассажирского транспорта в общем воспользовалось 4262,4 млн пассажиров. Больше всего пользовались автомобильным транспортом. Например, за прошлый год его услугами воспользовались 1804,9 млн пассажиров (42,3% от всего пассажирооборота).

Да, общественный автомобильный транспорт занимает наибольшую нишу в хозяйственной деятельности по перевозкам. Поэтому остановка его работы пропорционально задела большую часть общества и породила ряд проблем.

Как добраться до работы?

Первой проблемой стал доезд граждан до места работы. Не все имели возможность перейти на дистанционный формат. Поэтому закрытие массового наземного общественного транспорта заставило людей пользоваться такси, что значительно дороже, или даже уволиться с работы.

По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, "власть не сняла горизонтальных ограничений, которые делают невозможными работу нескольких миллионов украинцев с низким и средним достатком. Это сделало украинский карантин еще менее социально справедливым, чем он был с нуля".

За время карантина граждане понесли значительные денежные потери. Такая ситуация вызвана остановкой большинства сфер экономики, увольнениями, чрезмерными расходами на дорогу до работы и тому подобное. Поэтапный выход из карантина проблему не решил: не во всех областях возобновили работу общественного транспорта, а в тех, где восстановили, существуют существенные лимиты на перевозку пассажиров.

Кто вернет деньги?

Второй проблемой являются финансовые потери перевозчиков во время карантина. По состоянию на 1 января 2020 года в Украине лицензию на внутренние перевозки пассажиров автобусами имеют 13 687 организаций. Они занимаются наземными общественными перевозками по всем регионам страны.

Карантин заблокировал работу большинства из них, а вместе с этим возможность получать доход. И здесь речь идет не только о чистой прибыли перевозчиков, но и о выплате зарплат, обслуживании или закупке новой автомобильной техники, развитии своего предприятия и тому подобное.

О точной сумме финансовых потерь, которые понесли перевозчики, не смог сказать даже министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Что касается автобусных перевозок, то единой информации нет. Но понятно, что многие компании фактически остановили свою деятельность,

– такими были недавние слова министра в интервью DW.

Получается, комплексного анализа этих потерь не было или их не озвучивают. Зная последние данные о среднем пассажирообороте в месяц (150,4 млн) и среднюю цену за проезд в наземном общественном транспорте (5,1 грн), мы можем посчитать минимальные потери. В общем, они составляют не менее 1,5 млрд грн.

Но в действительности потери намного больше, если учесть форму собственности перевозчиков и различие регионов.

Вызванные они рядом факторов:

продолжительность карантина

отсутствие поддержки перевозчиков со стороны государства или местной власти

нелогичный поэтапный выход из карантина в различных регионах

противоэпидемические требования, поставленные перевозчикам (которых невозможно придерживаться из-за необходимости возврата прибыли предприятиями и непонимание этих требований большинством общества).

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Частные vs коммунальные перевозчики

Потери перевозчиков сильно зависят от их формы собственности. Властью не предусмотрены правовые механизмы компенсации финансовых потерь частных перевозчиков. Совсем другое дело с коммунальными предприятиями.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов на примере Киева пояснил, что "сокращение пассажиропотока во время карантина не принесет ущерб коммунальному наземному транспорту". Это, прежде всего, связано с бюджетным финансированием коммунальных перевозчиков.

Все "дыры" коммунальных перевозчиков закроют большинство городов, но от этого пострадают другие статьи расходов, поэтому деньги нужно будет у кого-то "забрать"

– считает эксперт.

То есть, из-за неравномерного перераспределения бюджетных средств местные власти смогут не допустить стагнации коммунальных перевозчиков. Частные же должны полагаться только на собственные силы.

Карантин ввели – работы нет

Третьей проблемой стала затяжная безработица персонала (в основном водителей) наземного общественного транспорта. Сейчас количество автобусов и микроавтобусов, которые закреплены за лицензиатами, составляет соответственно 51 909 и 2 426 единиц. Так, на одно транспортное средство приходится как минимум один, а то и несколько водителей.

Остановка транспортной инфраструктуры означала для них потерю постоянного заработка. Поэтому очевидно, что на время карантина большинство водителей стали безработными в профессиональной для них сфере. Некоторые частные предприятия пытались перейти на спецперевозки и привлечь к ним своих работников. Но, по словам Дмитрия Беспалова, крупные компании "быстро поняли, что им дешевле приобрести собственный подвижной состав и организовывать собственные перевозки".

Теперь власть должна быть готова к несоблюдению всех противоэпидемиологических требований работниками транспортной сферы и пассажирами во время адаптивного карантина. Людям нужно восстановить свои привычные доходы, а достаточных условий для этого пока не существует. Поэтому контроль за ситуацией с распространением коронавируса может существенно снизиться.

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Почему возникли эти проблемы и скоро ли они будут решены?

Конечно, первопричиной всех указанных выше проблем является распространение вируса COVID-19 и введение карантина в Украине. Но ответственность за ухудшение состояния различных сфер экономики в государстве лежит на власти. Поскольку именно последняя должна была проводить эффективную политику даже в условиях эпидемии.

Непродуманность правительственной политики в дальнейшем повлечет за собой ряд препятствий в деятельности перевозчиков и после полного выхода из карантина. Не все смогут сразу возобновить свою работу. Меньшим предприятиям станет труднее конкурировать с большими, поскольку последние имеют лучшее ресурсное обеспечение, гибкость и другие возможности для быстрого восстановления деятельности.

Также перевозчикам будет сложно вернуть свои докарантинные доходы: вероятно, что им придется поднимать цену за проезд. Поэтому стоит больше думать об обеспечении благоприятных условий поэтапного выхода из карантина перевозчиков. Поскольку сейчас они больше угнетают, а не стимулируют желание работать.



Рекомендации Минздрава при оказании услуг по перевозке пассажиров / Инфографика Ukrinform

Что должна делать власть?

Прежде всего, правительство должно полностью согласовать восстановленную деятельность перевозчиков и противоэпидемические требования. Следует провести консультации и обсуждения с заинтересованными сторонами, которые укажут на то, что реально выполнить, а что – нет. Дальнейший анализ проблемных аспектов поможет власти принять правильные решения.

Чтобы стимулировать перевозчиков к восстановлению работы и обеспечить защиту и развитие транспортной инфраструктуры, государство должно также компенсировать часть потерь. Это можно сделать через дотационные программы или внедрение временных налоговых льгот для отдельных предприятий. С такими механизмами перевозчики довольно быстро "встанут на ноги".

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Власть дает требования к осуществлению перевозок в условиях продолжения карантина, но забывает указать, откуда взять на них ресурсное обеспечение. Более двух месяцев заблокированной работы перевозчики не имели доходов. Теперь им необходимо за собственные средства закупать средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, антисептики, если они хотят вернуться к работе. Государство, которое поставило их в такие жесткие рамки, могло бы обеспечить их этими средствами.

За период карантина и постепенного выхода из него в сфере перевозок пассажиров общественным автомобильным транспортом возникли три значительные проблемы. Они касаются доезда большого количества граждан до места своей работы, финансовых потерь перевозчиков и затяжной безработицы работников сферы. Власть не смогла решить их в условиях карантина, но у нее есть все возможности сделать это в условиях его адаптивной версии.

Автор: Константин Шокало, аналитик Центра совместных действий