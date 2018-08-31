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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Турчинов прокомментировал убийство главаря сепаратистов Захарченко

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Александр Турчинов
Александр Турчинов / Фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал убийство главаря донецких сепаратистов Александра Захарченко, подчеркнув, что "у оккупантов и их марионеток всегда один конец".

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

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У террористов, оккупантов и их марионеток всегда один конец – позорное небытие. На оккупированном Донбассе сформировалась взрывная уголовное смесь из гопников, воров, насильников, наемников, российских спецслужб и российских военных,
– написал Турчинов.

Он также подчеркнул, что "этот грязный круг обречен на самоуничтожение".

"Кто из них, кого и за что убивает – вопрос риторический. А приговор им всем подписали в Кремле еще в феврале 2014 году", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, лидера сепаратистов Донбасса Александра Захарченко убили 31 августа в центре оккупированного Донецка. Вместе с ним ранили еще трех сепаратистов. 24 канал собрал всю информацию об убийстве Захарченко, которая известна на этот момент.

Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Захарченко Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
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