Почти 2 года неравнодушные собирают огромную сумму. И этот путь уже на финишной прямой – осталось меньше чем 3%. Уже совсем скоро мальчик сможет получить спасительный укол.

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Как помочь Максиму как можно быстрее выздороветь

В который раз за время сбора появился благотворитель, который согласился удвоить собранную за день сумму. Все взносы, которые поступят на счета для помощи Максиму в течение 31 января, умножат на 2. Шанс собрать необходимую сумму уже сегодня – чрезвычайно велик. Ведь остается только 2,81%.

Монобанк:

5375 4141 0091 4612

Кирик Петр (папа)

Приватбанк:

5168 7520 1177 7789

Кирик Петр (папа)

Приватбанк: БО БФ АСГАРД

ЕГРПОУ 44764312

UA 443 0529 9000 0026 0020 1102 1842

ЕВРО

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Кырык Роман (дядя)

Доллары США

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Кырык Роман (дядя)

ЗЛОТЫЕ

26160014621802589370000001

Konta Kyryk Petro

Кошелек ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

Сбор на сайте SIEPOMAGA.PL MAKSYM KYRYK

https://www.siepomaga.pl/maksym-kyryk

Pay Pal

press.una@gmail.com

Помогите Максимку выздороветь / Инстаграм help_maxkyryk_sma

Мальчик почти 2 года борется с болезнью

При рождении у Максима не диагностировали никаких заболеваний. Однако в год он не начал ходить. Родители забили тревогу. Начались врачи, анализы, исследования. А тогда – полномасштабное вторжение России, выезд за границу и страшный диагноз – СМА.

Мальчик получает поддерживающую терапию, которая приостанавливает болезнь. Но полностью победить ее поможет только дорогостоящий укол. Максимку – 3,5 года, и большую часть своей жизни он борется за привычные для всех вещи – ходить, двигаться, дышать.

Мама Максимка о сборе для сына: смотрите видео

Что такое СМА Это отсутствие гена, который кодирует белок, необходимый для работы мотонейронов. Из-за болезни моторные нейроны спинного мозга постепенно погибают. Это приводит к отмиранию нейронных соединений с мышцами и мышечной атрофии – полной остановки мышечной деятельности со временем.



Однако есть возможность остановить недуг, введя укол Zolgensma, который позволяет "починить" сломанный ген. Его стоимость – 1,8 миллиона долларов.

Каждый новый день для Максимки – вызов. Ему трудно ходить, мышцы на ногах слишком слабые. Он не может бегать или прыгать. Но возможность выздороветь уже так близко. Каждые 10, 20 или 50 гривен помогут закрыть сбор. С вашей помощью уже завтра мальчик сможет готовиться к спасительному уколу.