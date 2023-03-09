Активисты взломали почту и облачный сервис 60-летнего директора краснодарского музыкального театра Алексея Львова-Белова. Там они нашли кучу детского порно.
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Характеры обнародовали доказательства
Дочь извращенца – Мария, возглавляет главное госучреждение по правам детей в России. Украина обвиняет ее в похищении детей с оккупированных территорий. Ее почту, кстати, хакеры сломали тоже.
Соответствующие материалы уже были переданы уполномоченным для расследования таких преступлений структурам.
Почтовый ящик и мейл-ру облако печально известного Алексея Львова-Белова. Что мы видим? Кармен, Онегин и…куча детского порно,
– говорится в сообщении.
Шокирующая находка хакеров: смотрите видео
Хакеры взломали почту российского военного преступника
Хактивисты "Кибер Сопротивление" сломали почту и мессенджеры заместителя командира ОМОН Красноярского края России Сергея Вейкколайнена.
Благодаря работе "Кибер Сопротивление" удалось уточнить актуальные данные прописки военного преступника, так как в базах данных, доступных для изучения путем OSINT, указывался только его предварительный адрес.
В сентябре 2022 г. ему и еще некоторым лицам, включая командира ОМОН Красноярского края России Сергея Казеичева, Национальная полиция Украины объявила подозрение в деле массового убийства людей в Киевской области.
Именно Вейкколайнен стал источником полной утечки информации всех должностных лиц, как офицеров, так и сержантов.