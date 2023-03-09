Активісти зламали пошту та хмарний сервіс 60-річного директора краснодарського музичного театру Алєксєя Львова-Бєлова. Там вони знайшли купу дитячого порно.

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Характери оприлюднили докази

Дочка збоченця – Марія, очолює головну держустанову з прав дітей у Росії. Україна звинувачує її у викраденні дітей з окупованих територій. Її пошту, до речі, хакери зламали також.

Відповідні матеріали вже передали вповноваженим для розслідування таких злочинів структурам.

Поштова скринька та мейл-ру хмарка сумнозвісного Алєксєя Львова-Бєлова. Що ми бачимо ? Кармен, Онєгін і…купа дитячого порно,

– йдеться у повідомленні.

Шокуюча знахідка хакерів: дивіться відео

Хакери зламали пошту російського воєнного злочинця

Хактивісти "Кібер Спротив" зламали пошту та месенджери заступника командира ОМОН Красноярського краю Росії Сєргєя Вейкколайнена.

Завдяки роботі "Кібер Спротив" вдалося уточнити актуальні дані прописки воєнного злочинця, бо в базах даних, доступних для вивчення шляхом OSINT, зазначалась лише його попередня адреса.

У вересні 2022 року йому та ще деяким особам, включаючи командира ОМОН Красноярського краю Росії Сєргєя Казєїчова, Національна поліція України оголосила підозру у справі масового вбивства людей на Київщині.

Саме Вейкколайнен став джерелом повного витоку інформації всіх посадових осіб, як офіцерів, так і сержантів.