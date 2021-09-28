Целью установления новых спортплощадок является популяризация здорового образа жизни и создание условий для физической активности украинцев.

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Возможности "активных парков"

"Активные парки" станут для граждан местом для тренировок. Однако, у них будут свои особенности. Эти объекты будут оснащены QR-кодами, с помощью которых каждый желающий может выбрать уровень сложности тренировки, а также и тренера, которым может стать любой из звезд эстрады, спортсменов или даже президент.

По состоянию на сентябрь 2021 года в Украине уже появились 100 "активных парков". До конца года планируют построить еще 500.

Новые спортплощадки

Программа президента предусматривает установление новых спортивных площадок фактически в каждом дворе. Это, по мнению руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, создаст условия для того, чтобы тренировки и занятия спортом стали доступными для всех украинцев.

Эта программа Президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше наших граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровья украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности,

– рассказал Тимошенко.

Также одним из приоритетов является улучшение качества и продолжительности жизни граждан Украины путем популяризации занятий спортом.

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