Целью установления новых спортплощадок является популяризация здорового образа жизни и создание условий для физической активности украинцев.
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Возможности "активных парков"
"Активные парки" станут для граждан местом для тренировок. Однако, у них будут свои особенности. Эти объекты будут оснащены QR-кодами, с помощью которых каждый желающий может выбрать уровень сложности тренировки, а также и тренера, которым может стать любой из звезд эстрады, спортсменов или даже президент.
По состоянию на сентябрь 2021 года в Украине уже появились 100 "активных парков". До конца года планируют построить еще 500.
Новые спортплощадки
Программа президента предусматривает установление новых спортивных площадок фактически в каждом дворе. Это, по мнению руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, создаст условия для того, чтобы тренировки и занятия спортом стали доступными для всех украинцев.
Эта программа Президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше наших граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровья украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности,
– рассказал Тимошенко.
Также одним из приоритетов является улучшение качества и продолжительности жизни граждан Украины путем популяризации занятий спортом.
Другие президентские программы
- В июне 2021 года в рамках программы "Зеленая страна" Владимир Зеленский подписал указ о сохранении лесов. Согласно документу, в течение 3 лет в Украине должны высадить миллиард деревьев.
- Первые насаждения должны появиться уже в октябре 2021 года.
- Для высадки миллиарда деревьев необходимы почти 170 тысяч гектаров земли.
- За следующие 10 лет территория украинских лесов должна вырасти до 1 миллиона гектаров.