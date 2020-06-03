Более года назад в Переяславе-Хмельницком застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок боролась за свою жизнь, но вечером 3 июня умер. К трагедии, вероятно, причастны полицейские, которые на момент совершения преступления были пьяны.

"Він сниться мені кожен день...Сниться кицюня. Такий комбінезончик я йому блакитний купувала прибалтійський із соскою. Що за рік? Із пустого в порожнє. Я вже не вірю в ніщо. Чесно, я не вірю", – каже Олександра Тлявова, бабуся вбитого 5-річного Кирила Тлявова.

Зверніть увагу! Катування та ґвалтування у поліції: чому Зеленський мовчить

Пів року Олександра Миколаївна відвідує усі судові засіданні у справі про вбивство її онука в Переяслав-Хмельницькому районному суді.

Під кінець минулого року справу передали до суду. За версією слідства саме експоліцейський Іван Приходько вистрелив у Кирила Тлявова і йому оголосили підозру у "вбивстві вчиненому із необережності". Нині лише Приходько в СІЗО, інший експоліцейський Володимир Петровець та Дмитро Кривошей на початку 2020 року внесли заставу і вийшли на волю.

У справі більше 20 томів. Прокурор Сергій Самчук вважає, що доказів достатньо аби довести вину обвинувачених. Проте адвокат Івана Приходька, Віктор Чевгуз так не думає.

Кирила дуже шкода. Він повинен був жити. Не повинно цього бути. Але з точки зору кримінального права – цей епізод буде закритий за недоведеністю,

– каже Чевгуз.

Зброю, з якої вистрілили у Кирила Тлявова, досі не знайшли.

Лише нагадаю, президент України брав справу на особистий контроль.

Автор: Тетяна Безрук

Оригінал