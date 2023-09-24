Известно, что в Косово находятся около 30 вооруженных лиц. Еще один косовский полицейский получил ранения.

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На пресс-конференции после заседания Совета безопасности Курти обнародовал убедительные доказательства в виде фотографий по убийству полицейского страны. Он подчеркнул присутствие вооруженных лиц в масках и военном снаряжении у монастыря Банско.

По словам Курти, эти вооруженные до зубов лица считаются ответственными за нападение на косовскую полицию.

Есть по меньшей мере 30 вооруженных до зубов людей, профессионалов, военных или полицейских, находящихся в окружении наших сил полиции, и которых я призываю сдаться нашим органам безопасности,

– сказал он.

В своем заявлении премьер-министр также отметил, что Косово является мишенью организованных преступных группировок при поддержке политической, финансовой и материально-технической помощи Сербии. Он подчеркнул, что преступники-исполнители и их заказчики будут пойманы, осуждены и наказаны.

Напоследок Курти отметил непреклонную приверженность правительству Косово и государственным институтам эффективной борьбы с преступлениями и террористическими актами. Он отметил готовность реагировать синхронно, с твердой решимостью перехватывать и сдерживать преступников, ответственных за такие ужасные действия.

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