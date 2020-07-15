Убийство следователя СБУ Закладного: в Киеве задержали двух подозреваемых – фото, видео
В Киеве задержали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве следователя СБУ Романа Закладного. У них нашли банковскую карточку погибшего.
Оперативники задержали в Киеве двоих мужчин, которые, вероятно, убили полковника СБУ Романа Закладного, сообщает "Цензор.Нет" со ссылкой на собственные источники.
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Одного из подозреваемых задержали в квартире на улице Маршала Малиновского на столичной Оболони. Это недалеко от места, где накануне нашли мертвым Закладного.
У задержанных обнаружили банковскую карточку следователя СБУ.
По предварительным результатам экспертизы, смерть мужчины наступила в результате удара по голове тупым предметом. Следствие рассматривает вариант, что подозреваемые хотели лишь ограбить следователя, но не рассчитали силу удара.
Один из подозреваемых в убийстве / Фейсбук Ивана Ступака
Другой подозреваемый / Фейсбук Ивана Ступака
Банковская карточка, которую нашли у задержанных / Фейсбук Ивана Ступака
Задерживают одного из подозреваемых: смотрите видео
Гибель Романа Закладного: что известно
- В Киеве, на улице Иорданской в ночь на 15 июля нашли тело мужчины, у которого было при себе удостоверение работника СБУ.
- В Службе безопасности Украины подтвердили, что погиб следователь по особо важным делам Роман Закладный.
- Там также заявили, что мужчина как раз должен был уходить на пенсию. В последнее время резонансных дел не вел.