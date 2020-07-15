В Киеве задержали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве следователя СБУ Романа Закладного. У них нашли банковскую карточку погибшего.

Оперативники задержали в Киеве двоих мужчин, которые, вероятно, убили полковника СБУ Романа Закладного, сообщает "Цензор.Нет" со ссылкой на собственные источники.

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Одного из подозреваемых задержали в квартире на улице Маршала Малиновского на столичной Оболони. Это недалеко от места, где накануне нашли мертвым Закладного.

У задержанных обнаружили банковскую карточку следователя СБУ.

По предварительным результатам экспертизы, смерть мужчины наступила в результате удара по голове тупым предметом. Следствие рассматривает вариант, что подозреваемые хотели лишь ограбить следователя, но не рассчитали силу удара.



Один из подозреваемых в убийстве / Фейсбук Ивана Ступака



Другой подозреваемый / Фейсбук Ивана Ступака

Банковская карточка, которую нашли у задержанных / Фейсбук Ивана Ступака Задерживают одного из подозреваемых: смотрите видео

Гибель Романа Закладного: что известно