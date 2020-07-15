ЗМІ повідомляють, що у Києві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві слідчого СБУ Романа Закладного. У них знайшли банківську картку загиблого.

Оперативники затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника СБУ Романа Закладного, повідомляє "Цензор.Нет" з посиланням на власні джерела.

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Одного з підозрюваних затримали у квартирі на вулиці Маршала Малиновського на столичній Оболоні. Це недалеко від місця, де напередодні мертвим знайшли Закладного.

У затриманих виявили банківську картку слідчого СБУ.

За попередніми результатами експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок удару по голові тупим предметом. Слідство розглядає варіант, що підозрювані хотіли лише пограбувати слідчого, але не розрахували силу удару.



Один з підозрюваних у вбивстві / Фейсбук Івана Ступака



Інший підозрюваний / Фейсбук Івана Ступака

Банківська картка, яку знайшли у затриманих / Фейсбук Івана Ступака

Затримують одного з підозрюваних: дивіться відео

Загибель Романа Закладного: що відомо