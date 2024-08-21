Немецкие журналисты заявили, что мужчина выстрелил в голову 27-летнему парню. Вероятного стрелка уже задержали.

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Что известно об убийстве во Франкфурте

Согласно текущим данным, около 21 часа 27-летний мужчина стоял на перроне 9-той колеи. Предполагаемый преступник подошел сзади и сделал несколько выстрелов из пистолета. Затем он убежал,

– рассказало издание.

Вскоре после этого федеральная полиция арестовала стрелка всего в нескольких метрах от места преступления на платформе 7. Его задержали без сопротивления. 27-летний раненый скончался на месте.

В полиции и прокуратуре заявили, что мотивы и предпосылки преступления неизвестны.

По их данным, 54-летний подозреваемый – гражданин Турции. В прокуратуре заявили, что требовали выдать ордер на арест подозреваемого по подозрению в убийстве.

Кстати, момент трагического убийства попал на видео, которое опубликовали в телеграм-каналах. Однако не советуем смотреть его слишком чувствительным людям.

Какие мотивы убийства

Расследование еще в самом начале, поэтому прошу с пониманием отнестись к тому, что мы пока не можем ничего сказать о мотиве или отношениях между подозреваемым и потерпевшим,

– заявил представитель прокуратуры Франкфурта.

Известно, что из-за трагедии полиция ориентировочно на 25 минут закрывала вокзал для поездов и пассажиров.