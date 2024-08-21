Німецькі журналісти заявили, що чоловік вистрелив у голову 27-річному хлопцю. Ймовірного стрілка вже затримали.

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Що відомо про вбивство у Франкфурті

Згідно з поточними даними, близько 21 години 27-річний чоловік стояв на пероні 9-ї колії. Ймовірний злочинець підійшов ззаду і зробив декілька пострілів з пістолета. Потім він утік,

– розповіло видання.

Незабаром після цього федеральна поліція заарештувала стрілка лише за декілька метрів від місця злочину на платформі 7. Його затримали без опору. 27-річний поранений помер на місці.

У поліції та прокуратурі заявили, що мотиви та передумови злочину невідомі.

За їхніми даними, 54-річний підозрюваний – громадянин Туреччини. У прокуратурі заявили, що вимагали видати ордер на арешт підозрюваного за підозрою у вбивстві.

До речі, момент трагічного вбивства потрапив на відео, яке опублікували в телеграм-каналах. Проте не радимо дивитись його надто чутливим людям.

Які мотиви вбивства

Розслідування ще на самому початку, тому прошу з розумінням поставитися до того, що ми поки що не можемо нічого сказати про мотив чи стосунки між підозрюваним і потерпілим,

– заявив речник прокуратури Франкфурта.

Відомо, що через трагедію поліція орієнтовно на 25 хвилин закривала вокзал для поїздів і пасажирів.