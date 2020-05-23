Убийство на Житомирщине: стрелок ранее фигурировал в уголовном деле

Анатолию Захарченко, которого подозревают в убийстве 7 человек на Житомирщине, 23 мая выбирают меру пресечения. Стало известно, что 58-летний стрелок ранее привлекался к административной ответственности и был фигурантом уголовного дела.

Информацию о проблемах с законом Захарченко предоставил следователь во время заседания Королевского районного суда, передает Укринформ.

Важно Массовое убийство на Житомирщине: стрелку выбирают меру пресечения

Ранее сообщалось, что в 2015 году стрелок привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Подозреваемый ранее имел проблемы, привлекался к ответственности за административные правонарушения, а также был фигурантом одного из уголовных дел, где непосредственно на него было написано заявление, как на лицо, которое совершило правонарушение,

– отметил следователь.

Кроме того, к делу добавили протоколы с места осмотра происшествия и осмотра тела одного из погибших. В то же время суд принял решение, что показания подозреваемый в убийстве будет давать без присутствия журналистов. Мужчина находится в каске и бронежилете, в зале отсутствуют его родные и родственники погибших.

Больше Мужчина жестоко расстрелял 7 друзей на Житомирщине: последние новости

Убийство на Житомирщине: главное