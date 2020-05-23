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Убийство на Житомирщине: стрелок ранее фигурировал в уголовном деле

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Стрелок ранее фигурировал в уголовном деле
Стрелок ранее фигурировал в уголовном деле / Teza

Анатолию Захарченко, которого подозревают в убийстве 7 человек на Житомирщине, 23 мая выбирают меру пресечения. Стало известно, что 58-летний стрелок ранее привлекался к административной ответственности и был фигурантом уголовного дела.

Информацию о проблемах с законом Захарченко предоставил следователь во время заседания Королевского районного суда, передает Укринформ.

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Ранее сообщалось, что в 2015 году стрелок привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Подозреваемый ранее имел проблемы, привлекался к ответственности за административные правонарушения, а также был фигурантом одного из уголовных дел, где непосредственно на него было написано заявление, как на лицо, которое совершило правонарушение,
– отметил следователь.

Кроме того, к делу добавили протоколы с места осмотра происшествия и осмотра тела одного из погибших. В то же время суд принял решение, что показания подозреваемый в убийстве будет давать без присутствия журналистов. Мужчина находится в каске и бронежилете, в зале отсутствуют его родные и родственники погибших.

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Убийство на Житомирщине: главное

  • Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Тогда 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию друзей. Только одному человеку удалось убежать.
  • Среди жертв были бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.
  • Вероятной причиной конфликта является война на Донбассе, которая "была подогрета" выпитым алкоголем. Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.
  • Во время осмотра территории полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно официально зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него и были убиты 7 человек.
Автор: Северин Трач
Теги: Массовое убийство на Житомирщине Убийство Криминал Криминальные новости Судьи Новости Житомира Новости Украины
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