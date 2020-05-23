Вбивство на Житомирщині: стрілок раніше фігурував у кримінальній справі

Анатолію Захарченку, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, 23 травня обирають запобіжний захід. Стало відомо, що 58-річний стрілець раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.

Інформацію про проблеми з законом Захарченка надав слідчий під час засідання Корольовського районного суду, передає Укрінформ.

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Раніше повідомляли, що у 2015 році стрілка притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Підозрюваний раніше мав проблеми, притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення, а також був фігурантом однієї з кримінальних справ, де безпосередньо на нього написалася заява як на особу, що вчинила правопорушення,

– зазначив слідчий.

Крім того, до справи додали протоколи з місця огляду події та огляду тіла одного із загиблих. Водночас суд ухвалив рішення, що покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів. Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих.

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