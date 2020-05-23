Вбивство на Житомирщині: стрілок раніше фігурував у кримінальній справі
Анатолію Захарченку, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, 23 травня обирають запобіжний захід. Стало відомо, що 58-річний стрілець раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.
Інформацію про проблеми з законом Захарченка надав слідчий під час засідання Корольовського районного суду, передає Укрінформ.
Важливо Масове вбивство на Житомирщині: стрілку обирають запобіжний захід
Раніше повідомляли, що у 2015 році стрілка притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
Підозрюваний раніше мав проблеми, притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення, а також був фігурантом однієї з кримінальних справ, де безпосередньо на нього написалася заява як на особу, що вчинила правопорушення,
– зазначив слідчий.
Крім того, до справи додали протоколи з місця огляду події та огляду тіла одного із загиблих. Водночас суд ухвалив рішення, що покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів. Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих.
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Вбивство на Житомирщині: головне
- Трагедія сталася у ніч проти 22 травня. Тоді 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію друзів. Лише одній людині вдалося втекти.
- Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.
- Ймовірною причиною конфлікту є війна на Донбасі, яка "була підігріта" випитим алкоголем. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
- Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.