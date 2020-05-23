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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Вбивство на Житомирщині: стрілок раніше фігурував у кримінальній справі

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Стрілок раніше фігурував у кримінальній справі
Стрілок раніше фігурував у кримінальній справі / Teza

Анатолію Захарченку, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, 23 травня обирають запобіжний захід. Стало відомо, що 58-річний стрілець раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.

Інформацію про проблеми з законом Захарченка надав слідчий під час засідання Корольовського районного суду, передає Укрінформ.

Важливо Масове вбивство на Житомирщині: стрілку обирають запобіжний захід

Раніше повідомляли, що у 2015 році стрілка притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї. 

Підозрюваний раніше мав проблеми, притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення, а також був фігурантом однієї з кримінальних справ, де безпосередньо на нього написалася заява як на особу, що вчинила правопорушення,
– зазначив слідчий.

Крім того, до справи додали протоколи з місця огляду події та огляду тіла одного із загиблих. Водночас суд ухвалив рішення, що покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів. Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих.

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Вбивство на Житомирщині: головне

  • Трагедія сталася у ніч проти 22 травня. Тоді 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію друзів. Лише одній людині вдалося втекти.
  • Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.
  • Ймовірною причиною конфлікту є війна на Донбасі, яка "була підігріта" випитим алкоголем. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
  • Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.
Автор: Северин Трач
Теги: Масове вбивство на Житомирщині Вбивство Кримінал Кримінальні новини Судді Новини Житомира Новини України
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