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      Убийство адвоката Иванова возле СИЗО Кропивницкого: полиция задержала подозреваемых – фото

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      Задержание подозреваемых / Пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области

      В Кропивницком правоохранители задержали 3 подозреваемых в убийстве адвоката Александра Иванова, которого расстреляли в августе 2019 года возле местного СИЗО. Задержанных мужчин подозревают также в покушении на другого человека.

      Известно, что подозреваемым 45, 48 и 54 года. Чтобы их поймать, была проведена спецоперация под процессуальным руководством областной прокуратуры с привлечением спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения "Альфа". Об этом информирует пресс-служба управления уголовного розыска полиции в Кировоградской области.

      К теме: Убийство адвоката в Кропивницком: в больнице умер второй пострадавший

      В рамках расследования дела правоохранители провели более 40 обысков, в результате которых нашли вещественные доказательства.


      Задержание подозреваемых / пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области

      Вероятные убийцы прибыли на место преступления на автомобиле и расстреляли адвоката из автомата. Они также тяжело травмировали его знакомого. Мотивы убийства в полиции не называют.


      По результатам более 40 обысков полиция нашла вещественные доказательства / пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области


      ​Специалисты работают с вещественными доказательствами / пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области

      Преступникам за содеянное грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

      Что известно о резонансном убийстве Иванова в Кропивницком?Неизвестные расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова утром 22 августа возле СИЗО №6 в Кропивницком. Мужчина погиб на месте, за жизнь его знакомого боролись врачи. Иванов – бывший начальник следственного управления МВД Украины в Кировоградской области (до 2011 года). Он был полковником милиции в отставке.

      По одной из версий, он – случайная жертва нападения. Злоумышленники пытались убить другого мужчину, на которого совершили покушение в апреле 2019 года. По другой – причиной убийства стала адвокатская деятельность Иванова.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Убийство Новости Кропивницкого Полиция Криминальные новости
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