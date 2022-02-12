В общем и целом настроение портит тот факт, что в потоке большой политики, которая сейчас играется в регионе, ослабленное белорусское общество играет все меньшую роль – и ожидаемо скатывается в болото дрязг и ругни по любой теме, будь то пост лоббиста легализации каннабиса Маркелова о том, что "уехали все лучшие, а остались лишь пособники" или непонятный не то тизер, не то бэкстейдж сериала Курейчика.

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Угроза вторжения России в Украину

Как и прежде, я практически уверен, что полномасштабного вторжения России в Украину не будет, однако ставки будут повышаться бесконечно. Зеленский демонстрирует удивительное хладнокровие, однако, если подумать, хороших ходов у него мало – после опыта двух "котлов" в острый период 2014 – 2015, как чрезмерные риски, так и склонность к уступкам нанесут его политическому будущему огромный вред. Что он будет делать – это его проблема, а мы посмотрим на ситуацию в контексте Беларуси.

В момент обострения минский режим чувствует себя достаточно неплохо и уверенно, "продавая" ситуацию по всем возможным направлениям.

Для внутреннего потребителя – сразу два фактора. Подмена проблемной внутренней повестки на внешнюю, а также перевод степени угроз и проблематики на совершенно иной уровень. Нечто подобное мы видели в 2011 году, когда на фоне подавления Площади и последовавшего недовольства общества экономическими проблемами белорусы вдруг, лицом к лицу, столкнулись с взрывом в метро, то есть – с реальным терроризмом.

Нынешняя ситуация намного круче, поэтому нас всерьез пугают войной, а на фоне возможной войны – какие протесты, какой транзит? И говорить неудобно о таких мелочах. В недавнем интервью было четко проговорено, что никто никуда не уйдет, если будет якобы напряжение вокруг границ и вот это вот все – ну, месседж понятный.

В Беларуси внутреннюю повестку заменила внешняя / Фото Getty Images

Напряжение Минску выгоднее, чем России и Западу

Европе пытаются продемонстрировать, что санкции и изоляция – это дополнительные угрозы стабильности западного мира и стремящихся в него союзников, вроде Украины, напрашиваясь на переговоры, попытки "оторвать от России" и, в итоге и в идеале – нормализацию и отмену санкций. Это сродни мигрантскому кризису – шантаж своей лояльностью.

России в очередной раз "продается" образ единственного и самого антизападного союзника, который один за нее – хоть в огонь, хоть в воду. Это стоит и новых кредитов, и внешнеполитической "крыши", и идеологической поддержки, столь важной для лояльности силовиков и вертикали.

Напряжение сегодня Минску выгоднее, чем и России, и Западу вместе взятым, поскольку позволяет искать новые возможности и свою новую роль для повышения "добавленной стоимости" как субъекта, одновременно "затирая" темы возможного транзита, прав человека, политзаключенных и т. д.

Только вот проблема в том, что войны все же, скорее всего, не будет, а бесконечная эскалация невозможна. При этом, ни одна из поставленных задач ни по одному из векторов, в принципе, не достигается. Белорусское общество хранит молчание, но и, как отмечается в немногочисленных оставшихся исследованиях, сохраняет прежний уровень политизации, напряженности и непринятия. Повестку можно временно перебить истерикой, однако нанесенная в 2020-21 травма никуда не девается, а продолжающиеся репрессии лишь сыплют на нее соль.

Что до попыток сбалансироваться между Россией и Западом, то ни там, ни там Минск больше не воспринимают как самостоятельный политический субъект, лучшее свидетельство чему – прямые переговоры Макрона и Путина относительно судьбы российских войск на белорусской территории и возможное размещение тут же ядерного оружия. Стороны друг друга поняли и дополнительных советов и мнений не спрашивали.

Думается, что когда Запад и Россия каким-то образом придут к консенсусу насчет Украины, очередь дойдет и до Беларуси. Навязанный Москвой референдум по "транзитной конституции", как видим, никто не отменял.

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