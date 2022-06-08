Украинские правоохранители продолжают активную работу по установлению каждого российского оккупанта, совершавшего преступления против мирных украинцев. Остаться в неизвестности и избежать наказания не удастся ни одному из них.

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Идентификация еще 9 российских преступников

Как сообщила Ирина Венедиктова, правоохранителям удалось установить имена 9 российских солдат, устроивших "подвал смерти" в Ягодном Черниговской области.

В марте установленные российские кафиры выгнали людей на мороз из укрытий и приказали раздеваться. Русские искали патриотические тату и военное белье. Также в это время россияне мародерили дома крестьян.

Кроме того, они забирали у людей мобильные телефоны и проверяли номера. За находку скрытых контактов обещали расстрелять каждого 5-го мужчину.

Затем они согнали в тесный подвал сельской школы 300 человек. Самому младшему пленнику было 1,5 месяца, самому старшему – 93 года, всего в подвале было 77 детей.

Из-за удушья, тесноты, отсутствия пищи и воды, антисанитария в период с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских жителей. Еще 17 человек кафиры убили в селе.

Также они ввели запрет на погребение менее 5 человек, за его нарушение они открывали огонь по мирным людям. Реестр смертей россияне вели прямо на стене подвала.

Правоохранителям удалось установить уже 9 российских кафиров, нарушивших все возможные законы и обычаи войны:

Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115.

Айгарим Монгуш – рядовой 3-й минометный взвод 2-й минометной батареи ВЧ, 55115.

Монгуш – сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи, ВЧ 55115.

Эресу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи, ВЧ 55115.

Ариан Хертек – рядовой 2-й минометный взвод 2-й минометной батареи, ВЧ 55115.

Саян Хомушко – рядовой 2-й минометный взвод 2-й минометной батареи, ВЧ 55115.

Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады, ВЧ 55115.

Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады, ВЧ 55115.

Кэжик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады, ВЧ 55115.

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