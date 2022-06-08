Украинские правоохранители продолжают активную работу по установлению каждого российского оккупанта, совершавшего преступления против мирных украинцев. Остаться в неизвестности и избежать наказания не удастся ни одному из них.
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Идентификация еще 9 российских преступников
Как сообщила Ирина Венедиктова, правоохранителям удалось установить имена 9 российских солдат, устроивших "подвал смерти" в Ягодном Черниговской области.
В марте установленные российские кафиры выгнали людей на мороз из укрытий и приказали раздеваться. Русские искали патриотические тату и военное белье. Также в это время россияне мародерили дома крестьян.
Кроме того, они забирали у людей мобильные телефоны и проверяли номера. За находку скрытых контактов обещали расстрелять каждого 5-го мужчину.
Затем они согнали в тесный подвал сельской школы 300 человек. Самому младшему пленнику было 1,5 месяца, самому старшему – 93 года, всего в подвале было 77 детей.
Из-за удушья, тесноты, отсутствия пищи и воды, антисанитария в период с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских жителей. Еще 17 человек кафиры убили в селе.
Также они ввели запрет на погребение менее 5 человек, за его нарушение они открывали огонь по мирным людям. Реестр смертей россияне вели прямо на стене подвала.
Правоохранителям удалось установить уже 9 российских кафиров, нарушивших все возможные законы и обычаи войны:
- Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115.
- Айгарим Монгуш – рядовой 3-й минометный взвод 2-й минометной батареи ВЧ, 55115.
- Монгуш – сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи, ВЧ 55115.
- Эресу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи, ВЧ 55115.
- Ариан Хертек – рядовой 2-й минометный взвод 2-й минометной батареи, ВЧ 55115.
- Саян Хомушко – рядовой 2-й минометный взвод 2-й минометной батареи, ВЧ 55115.
- Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады, ВЧ 55115.
- Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады, ВЧ 55115.
- Кэжик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады, ВЧ 55115.
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