Украинские горно-металлургические компании по итогам июня 2022 года сократили экспорт железной руды на 23% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,75 миллиона тонн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка на своей странице в фейсбуке.

По сравнению с июнем 2021 года экспорт ЖРС сократился в 2,45 раза. За январь-июнь украинские металлурги отгрузили за границу около 17 миллионов тонн руды, что на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия выручка от экспорта товаров из Украины упала на 23,7% по сравнению с январем-июнем 2021 года – до 22,8 миллиарда долларов. Во втором квартале показатель упал на 37,4% по сравнению с первым кварталом и на 45,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года – до 8,78 миллиарда долларов.

В натуральном эквиваленте экспорт за январь-июнь снизился на 55,6%. Во втором квартале было экспортировано 16,6 миллиона тонн грузов.

"Очевидно, что главной причиной сокращения экспорта является блокада портов. Только за второй квартал морские перевозки в Украине упали на 86,5%, что составляет около 21,6 миллиона тонн грузов", – отметил Тарас Качка.

По словам замминистра экономики, в мае и июне экспорт вырос по сравнению с резким падением в марте – как по стоимости, так и по объему. В июне отгружено 5,8 миллиона тонн грузов на 3,18 миллиарда долларов.

"Географически экспорт полностью ориентирован на ЕС. 78% нашего экспорта во втором квартале пришлось на Евросоюз. Общая стоимость экспорта в эти страны за апрель-июнь составила 6,86 миллиарда долларов, что на 6,4% больше, чем во втором квартале 2021 года", – резюмировал Тарас Качка.

Торговля с другими странами сократилась во втором квартале этого года на 80%.

Напомним, после вторжения России на территорию Украины отечественные металлургические компании снизили экспорт продукции до минимума из-за блокады морских портов.

В начале мая стало известно о начале экспорта железной руды через румынский порт Констанца. Грузовой оператор Comvex загрузил около 35 тысяч тонн железной руды из Украины.

Кроме того, Румыния планирует приступить к ремонту железной дороги, которая от портового города Галац доходит до молдавской границы в селе Джурджулешты и объединит порт Рени на юге Одесской области с остальными дунайскими портами. Эта железнодорожная линия позволит перевозить товары в Украину и из страны через Молдову и порт Галац.

Как сообщал GMK Center, по итогам 2021 года Украина снизила экспорт ЖРС на 4,2% по сравнению с 2020 годом – до 44,5 миллиона тонн. В денежном выражении показатель вырос на 62,8% – до 6,9 миллиарда долларов.

Основные производители железорудного сырья в Украине – Ингулецкий ГОК, Криворожский ЗРК, Полтавский ГОК, Северный ГОК, Центральный ГОК, Южный ГОК, "АрселорМиттал Кривой Рог", "Сухая Балка", Запорожский ЗРК.