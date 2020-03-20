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      Украина отменила пошлины на лекарства и оборудование из-за коронавируса

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      Украина отменила пошлины и НДС на лекарства и оборудование / Пресс-служба Кабмина

      Из-за ситуации с коронавирусом Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.

      Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

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      Так, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.

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      Кроме того, Правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса Украины. Такое решение будет действовать до 19 апреля 2020 года.

      Главное о коронавирусе в Украине:

      • По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные. Впоследствии мэр Андрей Садовый сообщил о первом случае во Львове.
      • Однако есть и хорошая новость – в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы, он вернется домой.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещено железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.
      • На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.

      заборони в україні на час карантину через коронавірус
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Медицина Лекарства Кабинет Министров Украины Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики
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