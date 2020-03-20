Украина отменила пошлины на лекарства и оборудование из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.

Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

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Так, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.

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Кроме того, Правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса Украины. Такое решение будет действовать до 19 апреля 2020 года.

Главное о коронавирусе в Украине:

По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные. Впоследствии мэр Андрей Садовый сообщил о первом случае во Львове.

Однако есть и хорошая новость – в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы, он вернется домой.

С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещено железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.

На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

