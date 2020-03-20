Україна скасувала мита на ліки та медобладнання через коронавірус

Через ситуацію із коронавірусом Кабінет міністрів скасував мита і ПДВ на певний перелік ліків та медичного обладнання.

Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання уряду, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

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Так, Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ певний перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, необхідних для запобігання поширення COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалаху.

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Окрім того, Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Україною. Таке рішення буде діяти до 19 квітня 2020 року.

Головне про коронавірус в Україні:

Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні. Згодом мер Андрій Садовий повідомив про перший випадок у Львові.

Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.

від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.

Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу