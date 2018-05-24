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Украина ввела санкции против "Московской биржи" – крупнейшей в России

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СНБО Украины ввел санкции против
СНБО Украины ввел санкции против "Московской биржи" / Forbes.net.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против крупнейшей биржи России, частного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС". В частности, заблокированы все активы биржи, вывод капитала из Украины и ограниченно предоставление телекоммуникационных услуг.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Администрации Президента Украины.

Согласно решению СНБО, "Московской биржи" запрещено проводить торговые операции на территории Украины, а национальным регуляторам запрещено выдавать разрешения и лицензии на ввоз в страну валютных и других активов.

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Отметим, что запрет будет действовать как минимум 3 года.

Добавим, что ранее "Московская биржа" владела крупными долями в крупнейших украинских биржах. Кроме того, программным обеспечением этой российской бирже, которое также попало под запрет, пользовались крупнейшие украинские торговые площадки.

К слову, в список санкций СНБО попали также медиаструктура "РИА Новости-Украина" и компания ООО "Интерселект", через которую осуществлялась хозяйственная деятельность издания в Киеве; украинский олигарх Сергей Курченко, который находится в международном розыске; отдельные российские олигархи и военные ЧВК "Вагнера".

Что такое "Московская биржа"?
Одна из крупнейших бирж в Восточной Европе. Общая стоимость сделок, проводимых на ней ежегодно, превышает 635 миллиардов долларов. Биржу довольно часто используют украинские предприятия и трейдеры из-за ее высокой ликвидности, то есть большие шансы привлечь необходимую сумму денег за короткое время или получить прибыль от торговли ценными бумагами.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики СНБО Санкции биржа
Источник: 24 Канал
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