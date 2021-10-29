Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью. Кузин подчеркнул, что очень важно носить маски в местах скопления людей.

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Нужно носить маски в местах скопления людей, – Кузин

Прежде всего речь идет об общественном транспорте. Что касается учебных заведений, то учащиеся начальных заведений могут обходиться и без масок.

Все остальные должны надевать на входе и выходе из учебного заведения и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать,

– заявил Кузин.

В Украине – снова рекордное количество новых больных

Отметим, что в Украине снова выросло число новых случаев коронавируса. За 28 октября диагноз COVID-19 поставили 26 870 людям, зафиксировали 648 летальных исходов.

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В стране не осталось ни одной "зеленой" области. Только в 2 придерживаются "желтых" карантинных ограничений – на Закарпатье и Кировоградщине. В перечне "оранжевых" – 15 регионов, еще 8 – уже "красные".