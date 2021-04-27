В Украине с начала 2021 года правоохранители фиксируют резкий рост количества попыток детских самоубийств. Если в течение прошлого года было 123 таких случая, то с начала текущего года – уже 101.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Верховная Рада должна срочно запретить продажу лекарственных средств детям. По данным ВОЗ, при попытках самоубийства в 60% случаев подростки выбирают именно таблетки.

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По словам Радуцкого, лекарства являются наиболее доступным для детей способом покончить с собой.

Он рассказал, что в феврале Комитет предложил запретить продажу медицинских препаратов лицам до 14 лет. Эта инициатива почти месяц находилась на повестке дня парламента.

Призываю коллег внести законопроект в повестку дня одного из ближайших внеочередных заседаний. Этот вопрос нужно рассмотреть срочно,

– подчеркнул глава комитета по вопросам здоровья.

Радуцкий отметил, что никакие "политические игры" не могут быть важнее жизни детей.

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Чиновник также заявил, что запрет продажи лекарств для детей является лишь первым шагом для преодоления проблемы.

Как добавил Радуцкий, в ближайшее время власти должны разработать комплексную программу, чтобы бороться с ростом количества детских самоубийств.



Как распознать, что ребенок хочет совершить самоубийство / Источник Психолог и социолог для 24 канала