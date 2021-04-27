В Україні з початку 2021 року правоохоронці фіксують різке зростання кількості спроб дитячих самогубств. Якщо впродовж минулого року було 123 таких випадки, то від початку поточного року – вже 101.

Глава парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Верховна Рада має терміново заборонити продаж лікарських засобів дітям. За даними ВООЗ, при спробах самогубства у 60% випадків підлітки обирають саме пігулки.

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За словами Радуцького, ліки є найбільш доступним для дітей способом вкоротити собі віку.

Він розповів, що у лютому Комітет запропонував заборонити продаж медичних препаратів особам до 14 років. Ця ініціатива майже місяць перебувала на порядку денному парламенту.

Закликаю колег внести законопроєкт до порядку денного одного з найближчих позачергових засідань. Це питання треба розглянути терміново,

– наголосив глава Комітету.

Радуцький зауважив, що жодні "політичні ігри" не можуть бути важливішими за життя дітей.

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Глава парламентського Комітету також заявив, що заборона продажу ліків для дітей є лише першим кроком для подолання проблеми.

Як додав Радуцький, найближчим часом влада повинна розробити комплексну програму, щоб боротися із зростанням кількості дитячих самогубств.



Як розпізнати, що дитина хоче скоїти самогубство / Джерело Психолог та соціолог для 24 каналу