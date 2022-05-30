Речь идет об уголовном производстве против российского военного Михаила Романова, совершавшего бесчеловечные зверства в Киевской области. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке.

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Первый суд по делу об изнасиловании во время войны

Ирина Венедиктова рассказала, что за жестокое убийство гражданского мужа и сексуальное насилие над его женой будут судить военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии вооруженных сил России Михаила Романова .

Киевской областной прокуратуре совместно со Службой безопасности Украины в рамках расследования удалось установить, что россиянин в марте 2022 года во время оккупации Броварского района ворвался в частный дом одного из сел и застрелил хозяина .

В состоянии алкогольного опьянения изверги совместно с другим российским оккупантом сразу же после убийства мужа несколько раз изнасиловали его жену . При этом они угрожали женщине оружием и физической расправой над его ребенком, которое на тот момент находилось рядом с жертвой.

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Генеральная прокурорша отметила, что Михаил Романов в настоящее время находится за пределами подконтрольных Украине территорий , заверила, что ему не удастся избежать справедливого суда и ответственности перед законом за совершенные преступления.

К слову, Венедиктова призвала всех тех, кто имеет дополнительную информацию о причастности этого оккупанта к другим военным преступлениям, извещать об этом единственный доказательный хаб, доступный по ссылке . Кроме того, с такой информацией можно обратиться в Киевскую областную прокуратуру за номерами телефонов:

097 053 0465;

097 838 3187;

050 107 6675.

Генеральная прокурорка также добавила, что важной составляющей процесса борьбы с использованием изнасилований как военного оружия является сотрудничество жертв с правоохранительными органами. Чиновница подчеркнула, что когда потерпевшие будут готовы и будут чувствовать себя в безопасности, они могут всегда обратиться в прокуратуру за помощью и защитой.

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