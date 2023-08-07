В частности, отметили, что компания не сотрудничает со страной-агрессоркой. Кроме того, они попросили издание включить их комментарий в статью, чтобы читатели могли "самостоятельно сформировать выводы".
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В компании сказали правдивую информацию о продаже титана России
В компании отметили, что акционерное общество не сотрудничает с государством-агрессором и уже неоднократно доказывало это в публичном пространстве. К тому же, с февраля 2023 года компания усилила политику контроля над экспортными процедурами и изменила подходы к сотрудничеству с покупателями.
В частности, цепь поставок, конечные потребители и контроль использования продукции – четко и строго контролируются. Сам экспорт ильменитового концентрата к конечному потребителю происходит только в сопровождении уполномоченных представителей правоохранительных органов, что уже исключает любые попытки доставки продукции посторонним лицам, – отметили представители общества.
Кроме того, в компании отметили, что потенциальные покупатели концентрата ильменита компании подлежат ряду предварительных проверок со стороны Службы Безопасности и других правоохранительных органов нашего государства, чтобы убедиться, что украинская продукция не попадет в руки врага.
Также в компании прокомментировали продажу титана другим компаниям, якобы сотрудничающим с Россией. В частности, отметили, что венгерская компании SIC LUCEAT LUX KFT с начала широкомасштабной агрессии России против Украины прекратила сотрудничество со страной-агрессором. Также после ряда проверок установлено, что среди конечных потребителей контрагенты, связанные с Россией в SIC LUCEAT LUX KFT – отсутствуют.
Относительно польской компании BioProfTech Sp. z.o.o. в обществе отметили, что ей продали концентрат ильменита для конечного потребителя в США, что подтверждено всеми необходимыми документами. Кроме того, АО "ОГХК" направило соответствующие обращения в Службу безопасности и Офиса генпрокурора в рамках действующего сотрудничества по контролю за доставкой грузов.
Напоследок в компании отметили, что все упреки в поставке их продукции в Россию фиктивны и не соответствуют действительности. Они также подчеркнули, что любые попытки подрыва национальной и экономической безопасности из-за неправдивой информации недопустимы в военное время и могут быть строго наказаны законом нашего государства.
Что известно о статье о продаже титана России
- Журналисты одного из украинских изданий обнаружили, что значительная часть титанового сырья, которое экспортирует Украина через посредников, якобы попадает в Россию. Они подчеркнули, что в этом помогают зарубежные компании-прокладки, работающие на страну-агрессорку.
- Как доказательство авторы материала приводили, что с июля 2022 по апрель 2023 года государственная Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. В материале говорится, что значительная часть этой продукции якобы попала в Россию.
- Авторы отметили, что эти компании-прокладки работают за границей. В частности, они якобы имеют учредителей граждан России.