Украинская диаспора в Австралии призвала голодать 13 июня

Австралийская федерация украинских организаций (AFUO) призвала "друзей по всему миру" принять участие в однодневном голодании 13 июня, накануне начала чемпионата мира по футболу в России, в знак солидарности с заключенным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовим.

Об этом заявил генеральный секретарь Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив, который живет в Австралии.

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Участников акции призывают писать об этом в соцсетях с хештегами #LetMyPeopleGo, #FreeSentsov, #SaveOlegSentsov. Похожую акцию инициировал Украинский конгрессовый комитет Америки.

Напомним, Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанге. Единственное требование для прекращения голодовки Сенцова – освобождение всех украинских политзаключенных. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.