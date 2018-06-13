Українська діаспора в Австралії закликала до голодування 13 червня

Австралійська федерація українських організацій (AFUO) закликала "друзів по всьому світу" взяти участь в одноденному голодуванні 13 червня, напередодні початку чемпіонату світу з футболу в Росії, на знак солідарності з ув'язненим в РФ українським режисером Олегом Сенцовим.

Про це заявив генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів, який мешкає в Австралії. Читайте також: У Парижі пройде акція за звільнення Сенцова та українських політв'язнів Учасників акції закликають писати про це у соцмережах із хештегами #LetMyPeopleGo, #FreeSentsov, #SaveOlegSentsov. Схожу акцію ініціював Український конгресовий комітет Америки. Нагадаємо, Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі. ​Єдина вимога для припинення голодування Сенцова – звільнення всіх українських політв'язнів. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.