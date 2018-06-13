У Парижі пройде акція за звільнення Сенцова та українських політв'язнів

У Парижі, у середу, 13 червня, перед будівлею посольства Росії відбудеться акція за звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка та всіх українських політв’язнів, утримуваних Москвою.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Ініціаторами акції виступили дві організації – Ukraine Action і "Колектив Кольченка". Попередня акція на підтримку Олега Сенцова в Парижі відбулася 2 червня.

Український режисер Олег Сенцов, засуджений на 20-річний термін за статтею "тероризм", 31-й день тримає голодування в колонії. Свої дії він оголосив безстроковими. Сенцов вимагає звільнити українських політв’язнів у Росії.

На підтримку Сенцова виступили громадські діячі та діячі культури в багатьох країнах. У Росії на церемонії закриття кінофестивалю "Кінотавр" у Сочі 10 червня звільнити його закликали члени журі. 7 червня відпустити режисера вимагав американський ПЕН-центр.

Український конгресовий комітет Америки закликав усіх небайдужих долучитися 13 червня до одноденного голодування на знак солідарності з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі. ​Єдина вимога для припинення голодування Сенцова – звільнення всіх українських політв'язнів. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.