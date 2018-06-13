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В Париже пройдет акция за освобождение Сенцова и украинских политзаключенных

16 Читати новину українською
В Париже пройдет акция в поддержку Сенцова
В Париже пройдет акция в поддержку Сенцова / www.expres.ua

В Париже, в среду, 13 июня, перед зданием посольства России состоится акция за освобождение Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех украинских политзаключенных, удерживаемых Москвой.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Инициаторами акции выступили две организации – Ukraine Action и "Коллектив Кольченко". Предыдущая акция в поддержку Олега Сенцова в Париже состоялась 2 июня.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20-летний срок по статье "терроризм", 31-й день продолжает голодовку в колонии. Свои действия он объявил бессрочными. Сенцов требует освободить украинских политзаключенных в России.

На поддержку Сенцова выступили общественные деятели и деятели культуры во многих странах. В России на церемонии закрытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, 10 июня, освободить его призвали члены жюри. 7 июня отпустить режиссера требовал американский ПЕН-центр.

Украинский конгрессовый комитет Америки призвал всех неравнодушных присоединиться 13 июня к однодневной голодовке в знак солидарности с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовим.

Напомним, Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанги. Единственное требование для прекращения голодовки Сенцова – освобождения всех украинских политзаключенных. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.

Теги: Украинцы в плену РФ Новости Франции голодовка Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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