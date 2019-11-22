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      Украинские пограничники обстреляли контрабандистов на границе с Молдовой: есть раненые

      156 Читати новину українською
      / dpsu.gov.ua

      В Гвоздце Черновицкой области 21 ноября пограничники заметили, что группа людей пыталась незаконно перевезти сигареты через границу из Молдовы в Украину. Нарушители пытались загрузить контрабанду в автомобиль на иностранной регистрации.

      Заметив пограничников, контрабандисты начали убегать на своих авто. При попытке задержания беглецы проигнорировали законные требования пограничников остановиться, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Укрины. Более того – нарушители направили одно из авто на пограничников, создав явную угрозу их жизни и здоровью.

      К теме границы: На Закарпатье мужчина переводил через госграницу вьетнамцев, маскируя их под диких животных

      Тогда пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы не останавливали нарушителей. Контрабандисты продолжили побег: ехали в направлении Гвоздовцев.

      О ситуации пограничники сообщили правоохранителям. А потом полиция узнала, что в центральную райбольницу обратились 3 человека с огнестрельными ранениями.

      Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на границу прибыл председатель ГНСУ Сергей Дейнеко. Сейчас пограничники вместе с другими правоохранительными органами устанавливают личности всех правонарушителей и проводят дальнейшую проверку.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Табак Контрабанда Молдова Новости Черновцов Криминальные новости Стрельба Госпогранслужба
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