Украинские пограничники обстреляли контрабандистов на границе с Молдовой: есть раненые

В Гвоздце Черновицкой области 21 ноября пограничники заметили, что группа людей пыталась незаконно перевезти сигареты через границу из Молдовы в Украину. Нарушители пытались загрузить контрабанду в автомобиль на иностранной регистрации.

Заметив пограничников, контрабандисты начали убегать на своих авто. При попытке задержания беглецы проигнорировали законные требования пограничников остановиться, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Укрины. Более того – нарушители направили одно из авто на пограничников, создав явную угрозу их жизни и здоровью.

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Тогда пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы не останавливали нарушителей. Контрабандисты продолжили побег: ехали в направлении Гвоздовцев.

О ситуации пограничники сообщили правоохранителям. А потом полиция узнала, что в центральную райбольницу обратились 3 человека с огнестрельными ранениями.

Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на границу прибыл председатель ГНСУ Сергей Дейнеко. Сейчас пограничники вместе с другими правоохранительными органами устанавливают личности всех правонарушителей и проводят дальнейшую проверку.