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      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Українські прикордонники обстріляли контрабандистів на кордоні з Молдовою: є поранені

      1714 Читать новость на русском
      / dpsu.gov.ua

      У Гвіздцях Чернівецької області 21 листопада прикордонники помітили, що група людей намагалася незаконно перемістити сигарети через кордон з Молдови в Україну. Порушники намагалися завантажити контрабанду в автомобілі на іноземній реєстрації.

      Помітивши прикордонників, контрабандисти почали тікати на своїх авто. Під час спроби затримання втікачі проігнорували законні вимоги прикордонників зупинитися, повідомила пресслужба Держприкордонслужби Укрїни. Більше того – порушники спрямували одне з авто прикордонників, створивши явну загрозу їхнім життю та здоров’ю.

      До теми кордону: На Закарпатті чоловік переводив через держкордон в'єтнамців, маскуючи їх під диких тварин

      Тоді прикордонники застосували зброю, адже попереджувальні постріли не зупиняли порушників. Контрабандисти продовжили втечу: їхали у напрямку Гвіздівців.

      Про ситуацію прикордонники повідомили правоохоронцям. А згодом поліція дізналася, що в центральну райлікарню звернулися 3 людей з вогнепальними пораненнями.

      Щоб з’ясувати всі обставини інциденту, на кордон прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Зараз прикордонники разом з іншими правоохоронцями встановлюють особи всіх правопорушників та проводять подальшу перевірку.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Стрілянина Кримінальні новини Новини Чернівців Молдова Контрабанда Тютюн
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