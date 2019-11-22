Українські прикордонники обстріляли контрабандистів на кордоні з Молдовою: є поранені

У Гвіздцях Чернівецької області 21 листопада прикордонники помітили, що група людей намагалася незаконно перемістити сигарети через кордон з Молдови в Україну. Порушники намагалися завантажити контрабанду в автомобілі на іноземній реєстрації.

Помітивши прикордонників, контрабандисти почали тікати на своїх авто. Під час спроби затримання втікачі проігнорували законні вимоги прикордонників зупинитися, повідомила пресслужба Держприкордонслужби Укрїни. Більше того – порушники спрямували одне з авто прикордонників, створивши явну загрозу їхнім життю та здоров’ю.

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Тоді прикордонники застосували зброю, адже попереджувальні постріли не зупиняли порушників. Контрабандисти продовжили втечу: їхали у напрямку Гвіздівців.

Про ситуацію прикордонники повідомили правоохоронцям. А згодом поліція дізналася, що в центральну райлікарню звернулися 3 людей з вогнепальними пораненнями.

Щоб з’ясувати всі обставини інциденту, на кордон прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Зараз прикордонники разом з іншими правоохоронцями встановлюють особи всіх правопорушників та проводять подальшу перевірку.