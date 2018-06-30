Украинский моряк Новичков, задержанный в Иране, объявил голодовку

Украинский моряк Андрей Новичков, который находится в иранской тюрьме и которого подозревают в убийстве матроса судна Arezoo, объявил голодовку.

Об этом сообщил первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц, передает "Общественное".

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Да, я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию про Новичкова я передал Министерству иностранных дел,

– отметил консул.

Бальянц добавил, что постоянно поддерживает контакт с Новичковым и знает его состояние, однако отказался об этом говорить, отметив, что должен посоветоваться с задержанным моряком.

По его словам, работники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это соответствующего разрешения.

Секретарь украинского посольства рассказал, что моряка повторно задержали в Тегеране. На вопрос о том, каковы причины его задержания в настоящее время – в ведомстве отвечать отказались.

Заметим, что Новичков уже был под стражей и осенью 2017 года даже объявлял голодовку, однако тогда его освободили под обязательство.

Напомним, одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел неподалеку Шанхая.



В Иране Новичкову грозит смертная казнь по подозрению в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он единственный не мусульманин на борту. Новичкова уже год держат под стражей.