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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Український моряк Новічков, якого затримали в Ірані, оголосив голодування

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Затриманий в Ірані український моряк Новічков оголосив голодування
Затриманий в Ірані український моряк Новічков оголосив голодування / Фото з відкритих джерел

Український моряк Андрій Новічков, який перебуває у іранській в'язниці та якого підозрюють у вбивстві матроса судна Arezoo, оголосив голодування.

Про це повідомив перший секретар посольства України в Ірані Сурен Бальянц, передає "Громадське".

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Так, я підтверджую цю інформацію. Ми цією справою займаємося. Всю інформацію стосовно Новічкова я передав Міністерству закордонних справ,
– зазначив консул.

Бальянц додав, що постійно підтримує контакт з Новічковим та знає його стан, однак відмовився про це говорити, зазначивши, що має порадитися з затриманим моряком.

За його словами, працівники посольства України зможуть побачити Новічкова лише після надання на це відповідного дозволу.

Секретар українського посольства розповів, що моряка повторно затримали в Тегерані. На запитання про те, які причини його затримання на даний час – у відомстві відповідати відмовились.

Зауважимо, що Новічков вже був під вартою та восени 2017-го навіть оголошував голодування, однак тоді його звільнили під зобов'язання.

Нагадаємо, одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в листопаді 2016 року. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На судно Новічков сів неподалік Шанхаю.

В Ірані Новічкову загрожує смертна кара через підозру у вбивстві іранського матроса Мохаммада Бахранпура, який випав за борт судна Arezoo. Виявилося, що Андрій останнім бачив загиблого. Крім того, він єдиний не мусульманин на борту. Новічкова вже рік тримають під вартою.

Теги: Новини України Кримінальні новини Іран голодування
Джерело: 24 Канал
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