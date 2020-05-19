В Украину приехало меньше половины заказанных костюмов защиты для медиков, – Устинова

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что она посетила таможню, где узнала, что в Украину прибыли только 29 тысяч защитных костюмов для медработников вместо обещанной 71 тысячи.

Речь идет о скандальной закупке, когда в Минздраве заказали костюмы для защиты врачей на 40% дороже – отметила нардеп в комментарии 24 каналу.

Важно Минздрав закупил костюмы для защиты врачей на 40% дороже, – Устинова

Она напомнила, что тогда в министерстве закупили костюмы по 488 гривен, хотя волонтеры приобрели такие же по 215 гривен.

2 дня назад глава Минздрава Степанов вышел на брифинг и сказал, что костюмы, которые должны были приехать 1 мая, приедут 19 мая, и будут распространять по Украине. Это первая партия за государственный счет. Я вчера поехала на таможню, подняла все документы. И оказалось, что вместо 71 тысячи костюмов, за которые государство должно заплатить 35 миллионов, к нам приехало всего 29 тысяч – то есть меньше половины,

– отметила Устинова.

На вопрос о выборе защитных костюмов глава Минздрава ответил журналистам: "Это не просто костюмы другого качества. Есть костюм маляра, а есть костюм биологической защиты. Я думаю, что вы различаете, что это совершенно другая продукция".

О закупке лекарств

Также нардеп добавила, что 18 мая состоялся большой протест пациентских организаций. Родители, у которых дети больны гемофилией, сказали, что у них впервые с 2014 года будет перерыв в лечении, что им, начиная с сентября – октября, не будет чем лечиться. Устинова объяснила, что люди, у которых, например, СПИД или гемофилия, не могут пойти и купить лекарства. Их закупает государство и распространяет через больницы.

"То есть эти люди обречены. Но коррупция, которая сейчас происходит в Минздраве, начинает убивать людей. У нас впервые с 2014 года провалены госзакупки, и лекарства, которые должны были приехать в сентябре – октябре в лучшем случае, если Минздрав начнет закупки, будут со следующего года. Поэтому нам надо уже обращаться за гуманитарной помощью, ведь Минздрав провалил тендеры", – сказала нардеп.

Важно Когда начнутся медицинские закупки лекарств: ответ Минздрава

Поэтому – отметила Устинова – в Верховной Раде уже начали сбор подписей за отставку министра Максима Степанова.