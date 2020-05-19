В Україну приїхало менше половини медкостюмів, проти Степанова почали збір підписів, – Устінова

Народна депутатка з фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що вона відвідала митницю, де дізналася, що в Україну прибули лише 29 тисяч захисних костюмів для медпрацівників замість обіцяної 71 тисячі.

Йдеться про скандальну закупівлю, коли в МОЗ замовили костюми для захисту лікарів на 40% дорожче – зазначила нардепка в коментарі 24 каналу.

Важливо МОЗ закупило костюми для захисту лікарів на 40% дорожче, – Устінова

Вона нагадала, що тоді в міністерстві закупили китайські костюми по 488 гривень у той час, як українські виробники пропонували костюми за 245 гривень за штуку.

2 дні тому голова МОЗ Степанов вийшов на брифінг і сказав, що костюми, які мали приїхати 1 травня, приїдуть 19 травня, і будуть розповсюджувати по Україні. Це перша партія за державний кошт. Я вчора поїхала на митницю, підняла всі документи. І виявилося, що замість 71 тисячі костюмів, за які держава має заплатити 35 мільйонів, до нас приїхало всього 29 тисяч – тобто менше половини,

– наголосила Устінова.

На питання про вибір захисних костюмів очільник МОЗ відповів журналістам: "Це не просто костюми іншої якості. Є костюм маляра, а є костюм біологічного захисту. Я думаю, що ви розрізняєте, що це абсолютно інша продукція".

Про закупівлю ліків

Також нардепка додала, що 18 травня відбувся великий протест пацієнтських організацій. Батьки, в яких діти хворі на гемофілію, сказали, що в них вперше з 2014 року буде перерва в лікуванні, що їм, починаючи з вересня – жовтня, не буде чим лікуватися. Устінова пояснила, що люди, у яких, наприклад, СНІД чи гемофілія, не можуть піти і придбати ліки. Їх закуповує держава і розповсюджує через лікарні.

"Тобто ці люди приречені. Та корупція, яка зараз відбувається в МОЗ, починає вбивати людей. У нас вперше з 2014 року провалені держзакупівлі, і ліки, які мали приїхати у вересні – жовтні у кращому випадку, якщо МОЗ почне закупівлі, будуть з наступного року. Тому нам треба вже звертатися по гуманітарну допомогу, адже МОЗ провалило тендери", – сказала нардепка.

Важливо Коли розпочнуться медичні закупівлі ліків: відповідь МОЗ

Відтак – зазначила Устінова – у Верховній Раді фракція "Голос" вже розпочала збір підписів за відставку міністра Максима Степанова.

Детальніше про те, скільки голосів вже вдалося зібрати, дивіться у відео: