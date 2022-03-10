Отмечается, что это только первая партия гуманитарной помощи.

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В Укрпочте отметили, что 24 тонны медикаментов и детского питания прибыли чартером Нью-Йорк – Варшава 9 марта в Польшу. Затем Укрпочта за свой счет организовала доставку гуманитарной помощи наземным транспортом в Украину.

Эта партия гуманитарной помощи будет доставлена в наиболее пострадавшие восточные регионы, где сегодня помощь нужна больше всего,

– сообщили в Укрпочте.

Второй рейс планируется 15 марта, следующая партия гуманитарной помощи из США прибудет 16 марта 2022 года.

Добавим, что по состоянию на 10 марта работает 4568 отделений Укрпочты, добавилась бесплатная переадресация отправлений. Кроме того, на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

К слову, в Запорожской области оккупанты расстреляли работников Укрпочты. Известно, что преступление совершили кадыровцы. Детали инцидента – читайте по ссылке.

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