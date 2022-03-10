Наголошуються, що це лише перша партія гуманітарної допомоги.

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В Укрпошті наголосили, що 24 тонни медикаментів та дитячого харчування прибули чартером Нью-Йорк – Варшава 9 березня до Польщі. Потім Укрпошта власним коштом організувала доставку гуманітарної допомоги наземним транспортом до України.

Цю партію гуманітарної допомоги буде доставлено до найбільш постраждалих східних регіонів, де сьогодні допомога потрібна найбільше,

– повідомили в Укрпошті.

Другий рейс планується 15 березня, відповідно наступна партія гуманітарної допомоги зі США прибуде 16 березня 2022 року.

Додамо, що станом на 10 березня працює 4568 відділень Укрпошти, додалася безкоштовна переадресація відправлень. Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

До слова, у Запорізькій області окупанти розстріляли працівників Укрпошти. Відомо що злочин вчинили кадирівці. Деталі інциденту – читайте за посиланням.