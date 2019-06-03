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      Умер мальчик, которого в Переяславе-Хмельницком подстрелили полицейские

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      Умер ребенок, в которого выстрелили полицейские - детали убийства
      Раненый полицейским ребенок умер в больнице / Фото из свободных источников

      В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого, скорее всего, стреляли пьяные полицейские.

      Об этом 24 каналу сообщили в больнице. Весь коллектив 24 канала выражает искреннее сожаление и сочувствие родственникам ребенка.

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      Состояние малыша было крайне тяжелое. У ребенка – пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком осуществили сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенку оказывали всю необходимую помощь, однако спасти ее так и не удалось.

      Трагедия случилась 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали и они убеждали, что мальчик проскользнулся и упал.

       

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      Теги: Полицейские подстрелили ребенка Новости Украины Жертвы Новости Киева
      Источник: 24 канал
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